Last van negatieve gevoelens door de coronacrisis? Daar heeft de Universiteit Twente een app voor

Angst, eenzaamheid, korte lontjes en sombere gevoelens; de coronacrisis drukt bij veel mensen zwaar op het gemoed. Ernst Bohlmeijer, hoogleraar geestelijke gezondheidsbevordering aan de Universiteit Twente, wil daar verandering in brengen. Onder het motto ‘dankbaarheid kun je leren’ lanceert hij de app ‘Zo erg nog niet’. Gebruikers krijgen via die app opdrachten om dagelijks stil te staan bij de dingen die wél goed gaan.

Dat dankbaarheid iets is wat je jezelf kunt aanleren, bleek al eerder uit onderzoek van de Universiteit Twente. Toen kregen mensen op papier allerlei opdrachten die hen positiever moesten maken. Het bleek effectief, aldus Bohlmeijer. Mensen voelden zich daadwerkelijk gelukkiger. En niet voor even: het verbeterde mentale welzijn hield zeker zes maanden aan.

Hetzelfde gaat de universiteit nu testen met een app. Gebruikers krijgen zes weken lang dagelijks een opdracht. “De eerste week vragen we bijvoorbeeld op te schrijven wat er goed ging die dag”, zegt Bohlmeijer. “Dat kan zijn dat iemand vriendelijk was, dat je een uur fijn hebt gewandeld in de natuur, een lekkere maaltijd hebt gekookt of een gezellig moment hebt gehad met een kind. Door het op te schrijven, laat je het echt even op je inwerken.” En door een dergelijk ritueel langere tijd vol te houden, wordt de positiviteit uiteindelijk onderdeel van je systeem, zegt de hoogleraar. “Het wordt een bepaalde instelling, een levenshouding om met een andere blik naar het leven te kijken, om de dingen te zien die goed gaan.”

Best een uitdaging

De app is niet voor iedereen geschikt, erkent Bohlmeijer. Zo moet je er wel voor openstaan. Zes weken elke dag een kwartier besteden aan een opdracht, kan best een uitdaging zijn. Bovendien is de app ook niet bedoeld voor mensen die kampen met zeer ernstige somberheid of depressieve gevoelens. “Zij kunnen beter professionele hulp vragen.” Het gaat Bohlmeijer vooral op om de groep die door de coronacrisis meer dan anders last heeft van negatieve gevoelens, somberheid of angst.

Omdat er een wetenschappelijk onderzoek aan de lancering van de app vastzit, kunnen voorlopig alleen mensen die zich aanmelden bij de universiteit er gebruik van maken. Bohlmeijer vraagt hen om vooraf en achteraf een vragenlijst in te vullen. Zo moet blijken of de digitale positiviteitstraining van zes weken daadwerkelijk helpt. Zijn de resultaten goed, dat komt de app wat de hoogleraar betreft voor iedereen beschikbaar.

