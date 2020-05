Langzaam lopen de treinen voller. ‘Ik ben best een beetje zenuwachtig’

De basisscholen zijn weer open, de juffen en meesters moesten vandaag weer naar hun werk. Voor een drukke ochtendspits zorgde dat niet vanmorgen. Maar dat de trein langzaamaan voller wordt, dat zien de vaste reizigers wel.

Het is zeven uur ’s ochtends op Utrecht Centraal. In de grote stationshal draalt een aantal reizigers. Ze drinken hun koffie, lopen naar het perron. Op het normaal gesproken drukste station van Nederland is het rustig: anderhalve meter afstand houden is geen probleem.

Vanaf vandaag nemen zes stations in Nederland nieuwe coronamaatregelen, waaronder Utrecht Centraal. Van de nieuwe maatregelen is op het station nog weinig te merken: op de grond zijn grote stickers geplakt met hartjes en pijlen van anderhalve meter lang. Maar voor de rest is het wat het is: een leeg station, geen borden, geen afzetlinten.

Toch wordt het wel degelijk drukker, zegt een politieagent die op het station de wacht houdt. “Er lopen hier nu net zoveel mensen als er een paar weken geleden de hele dag langskwamen”, zegt hij. Hij wijst naar de enkelingen die door de stationshal lopen. “Er werken minder mensen thuis dan toen.”

Een van hen is de 28-jarige basisschooldocent Rianne van Leeuwen (28), die na weken van thuisonderwijs weer naar haar werk gaat. Ze is “best een beetje zenuwachtig”, geeft ze toe. Ze woont bij haar moeder in huis en die heeft zware astma. Toch is Van Leeuwen op weg naar ‘haar’ groep vier. “Ik wil mijn moeder niet besmetten”, verzucht ze, “maar de kinderen verdienen het om weer naar school te gaan.” Gelukkig is er genoeg plek in de trein om een vierzits voor zichzelf te pakken. “Het valt me alleszins mee”, zegt ze opgelucht.

Bang lijken de reizigers niet

Ook de 23-jarige Lars van de Kraats heeft ruimte genoeg. Hij is op weg naar Amsterdam, daar werkt hij als labmedewerker. Hij voert coronatesten uit. Zijn werk is de afgelopen weken “geëxplodeerd”, vertelt hij. Dus pakte hij nu minstens vijf keer per week de trein, soms zelfs vaker. “We doen zo’n 150 testen per dag”, zegt hij. “De afgelopen weken werkte ik ook vaak in het weekend om alle diensten te vullen.”

Bang lijken de mensen in de trein niet. Wel is het grootste gedeelte reizigers in de trein jong: vijftig-plussers zijn in de minderheid. Een mondkapje dragen de meesten niet. “Dat voelt voor mij als een wassen neus, ik vraag me af of het helpt”, zegt de 51-jarige Peter van Assen, die op weg is naar zijn werk bij een online fietsenwinkel. Wel heeft hij er een mee in zijn tas. “Voor de zekerheid”, legt hij uit. De 31-jarige Sandra Hovel, die terugkomt van haar nachtdienst in de ouderenzorg, draagt wel een mondkapje. Dat doet ze al vanaf het begin. “Dat voelt prettiger”, zegt ze, terwijl ze naar haar trein snelt. “Wat als jij per ongeluk op me niest? Ik wil het risico niet lopen.”

Op Amsterdam Centraal lijkt het nog leger dan op Utrecht Centraal. Waar de wandelgang normaal vol geroezemoes van gehaaste forensen is, klinken de wandelpassen van de enkele reiziger nu schel door de hal. Iemand speelt piano. Eén pad is met rode linten afgezet, niet vanwege corona, maar voor bouwvakkers die een perron restaureren.

Het is stilte voor de storm, die op 1 juni wordt verwacht

Van massale drukte in de trein is nog geen sprake. Vandaag reisde 10 procent van het normale aantal reizigers met de NS, iets meer dan de afgelopen weken: toen was dat 7 procent. Vooralsnog is het grootste incident van vanochtend een boom op het spoor tussen Heerlen en Sittard, meldt een woordvoerder.

De relatieve rust is de stilte voor de storm, die na 1 juni mogelijk zal komen. “Als de regels zijn versoepeld, verwachten we een stuk meer reizigers”, zegt de NS-woordvoerder. “Vanaf dan willen we weer net zoveel treinen inzetten als er voor corona reden. Maar anderhalve meter afstand houden, zal dan niet iedereen lukken.”

Vaste reizigers vrezen de komende drukte. “Vanmorgen riep de conducteur rond Zaandijk om dat hij niet verder zou rijden dan het Centraal Station, als niemand zou uitstappen", vertelt Jo Bont (49), die in Amsterdam achter de kassa staat bij een broodjeszaak. “Nu gaat het nog, maar ik ben wel bang dat de komende tijd steeds voller wordt.”

Ook labmedewerker Van de Kraat zag zijn sprintertje de afgelopen tijd minder leeg worden. “Zeker in de avondspits is het soms zoeken naar je eigen vierzits, zodat je anderhalve meter afstand kunt houden”, zegt hij. “Soms vraag ik me af: waar komen al die mensen vandaan?” Bang, dat is hij nog niet. “Maar ik zie er wel tegenop dat het straks weer hutje mutje wordt.”

