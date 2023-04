Langlopend onderzoek toont aan: long covid verandert je leven en iedereen kan het krijgen

De invloed van long covid is levensveranderend, blijkt uit onderzoek van het UMC in Groningen. Patiënten gebruiken woorden als ‘ontregeling’, ‘verstoring’, en ‘iets wat in je hele lijf zit’.

Veel patiënten ervaren onzekerheid, omdat ze wachten op onderzoek of een behandeling, of omdat ze geen aantoonbare, onderliggende oorzaak van hun klachten kunnen vinden, zeggen de onderzoekers. Ook is er veel onduidelijkheid over verloop en herstel van het postcovidsyndroom, de officiële benaming van long covid.

Patiënten met long covid gebruiken gemiddeld voor 1125 euro per jaar aan zorg. Ter vergelijking: een gezond persoon gebruikt zo’n 235 euro per jaar. De meeste mensen met long covid gingen vooral naar de fysiotherapeut, de huisarts, de praktijkondersteuner van de huisarts en revalidatieklinieken. “We hebben de data van medio 2021 tot medio 2022 geanalyseerd”, zegt mede-onderzoeker en gezondheidseconoom Thea van Asselt. “Dus we weten niet hoe het nu is. Maar toen corona er net was, wist niemand wat je tegen de klachten kon doen. Daarom bezochten ze wellicht verschillende hulpverleners.”

76.422 deelnemers

Het UMC in Groningen doet al sinds 2006 onderzoek naar de gezondheid van 167.000 mensen uit het noorden van Nederland. Dit onderzoek heet Lifelines. Toen de coronapandemie uitbrak, voegden de wetenschappers vragen over de gevolgen van het virus aan de lopende studies toe. Het covid ‘subcohort’ bestaat uit 76.422 deelnemers. Het onderzoek volgt de definitie van long covid van Wereldgezondheidsorganisatie WHO: iemand heeft long covid wanneer diegene drie tot vijf maanden na het oplopen van de infectie nog klachten heeft die niet door iets anders kunnen worden verklaard. De klachten verschillen per persoon. Veel voorkomende symptomen zijn spierpijn, vermoeidheid en verlies van reuk- en smaak. Een klein deel van de patiënten heeft last van hart- en ademhalingsklachten.

Iedereen kan long covid krijgen, niet alleen mensen met psychische of lichamelijke klachten. Er zijn wel groepen die meer risico lopen: vrouwen, mensen met een ernstige ziekte in de acute fase, mensen met overgewicht en patiënten met bepaalde chronische ziektes.

Er is nog weinig bekend over de oorzaken van long covid. Ook dit onderzoek geeft geen uitsluitsel. Er zijn aanwijzingen dat de corona-infectie soms blijvende schade aan bepaalde organen kan veroorzaken bij mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen, waardoor long covid veroorzaakt wordt, maar dat is niet zeker. Dokters weten nog niet hoe ze patiënten het beste kunnen helpen. Wat wel duidelijk is dat klachten erger worden als mensen met long covid over hun eigen grenzen gaan.

Werken met long covid

De impact op de arbeidsmarkt is groot, blijkt uit het onderzoek: 45 procent van de mensen met long covid, verzuimt langer dan vier weken. Daarvan verzuimt 35 procent langer dan een jaar. De financiële gevolgen zijn meestal voor de werkgever.

Ziekteverzuim van langer dan een jaar komt vaker voor bij mannen en praktisch opgeleiden. “We moeten nog onderzoek doen naar waardoor dat komt”, zegt Brouwer. “Maar we vermoeden dat het te maken kan hebben met het type werk. Mensen die een universitaire opleiding hebben gehad kunnen vaak thuis werken, waar minder prikkels zijn en waar iemand soms een paar uur kan werken om dan even te rusten. Het verschil tussen mannen en vrouwen is wellicht te verklaren doordat meer vrouwen in deeltijd werken, waardoor ze sneller weer aan het werk gaan.” Dat wordt ook onderbouwd door de cijfers: bijna 25 procent van de vrouwen met long covid werkt door met klachten, tegenover 14 procent van de mannen.

De onderzoekers stellen dat het belangrijk is om te luisteren naar wat mensen met long covid nodig hebben. Dat geldt ook voor werkgevers. Vaak krijgen werknemers een tijdelijke oplossing als ze long covid krijgen, maar de wetenschappers adviseren om naar een langdurige regeling te kijken. “Maak bijvoorbeeld een werkplek met weinig prikkels”, zegt Brouwer. “Of zorg dat iemand niet te ingewikkelde taken krijgt.”

