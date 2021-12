Lange rijen in Leiden: niet voor concertkaartjes, maar in de hoop op een boosterprik

Op zaterdagochtend om half vijf openden de eerste zestigplussers hun klapstoeltjes bij de Leidse Holiday Inn. Niet veel later riep GGD Hollands Midden op om vooral weg te blijven. De reden van de topdrukte? Een derde prik - zónder afspraak.

Vanachter haar mondkapje verschijnt een witte rij tanden. “Joepie”, roept Wil Herbes uit Noordwijk, terwijl ze neerstrijkt in de wachtruimte achter de vaccinatiehokjes. “Hij is binnen hoor.” Net als haar vrouw heeft de zestiger zojuist een boosterprik in de arm gekregen. En dat zónder afspraak. “Ik ben helemaal in mijn nopjes. Al was het wachten lang en koud, het was het me uiteindelijk toch wel waard.”

Tweeënhalf uur heeft het stel in de rij gestaan bij de Leidse Holiday Inn. Om half negen kwamen de vrouwen deze zaterdagochtend aangereden, dertig minuten voor de prikhal haar deuren opende. Toch waren ze zeker niet de vroegste vogels. Al om half vijf ‘s ochtends zetten de eerste zestigplussers zelf meegebrachte klapstoeltjes neer op de stoep, de voorhoede van een eindeloze sliert grijze haardossen.

Oorzaak van de drukte is het besluit van GGD Hollands Midden om alle zestigplussers een boosterprik aan te bieden. Hoewel de organisatie het niet publiekelijk bekend maakte, kunnen mensen die vóór 1962 zijn geboren sinds donderdag binnenlopen in de prikhallen in Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda. Zonder afspraak worden ze geprikt, hoewel hun geboortejaren eigenlijk nog niet aan de beurt zijn voor de booster.

Lijnen bezet, dan maar zo

“Een week geleden was het hier rustig”, legt Pieter Haasbeek de ommezwaai uit. Hij is manager coronabestrijding bij GGD Hollands Midden. “Te rustig. Het lukt mensen simpelweg niet om een afspraak te maken. Met DigiD hoef je bij tachtigplussers niet aan te komen, en alle telefoonlijnen van het landelijke callcenter zijn constant bezet. Logisch ook: van zorgminister Hugo de Jonge moeten er honderdduizend boosterprikken per dag worden gezet. Dat zijn wekelijks 700 duizend afspraken die gemaakt moeten worden.”

In de prikhallen stond dus genoeg personeel en vaccin klaar, maar kwamen er amper tachtigplussers opdagen. “Zonde, vonden wij. De prikcampagne kon beter en sneller.” En dus ging GGD Hollands Midden over tot vrije inloop voor zestigplussers. “Er zijn wel voorwaarden aan verbonden hoor. Zo moet je laatste coronavaccinatie- of besmetting meer dan zes maanden geleden geweest zijn, en mag je in de afgelopen twee weken geen griepprik hebben gekregen. Er vindt een strenge selectie plaats aan de deur.”

Trots

Inderdaad worden er heel wat hoopvolle zestigplussers weggestuurd. Omdat zij niet op de hoogte waren van de eisen, maar ook vanwege de topdrukte. “Mensen mét afspraak voor een booster gaan voor, we prikken hier ook het eerste en tweede vaccin, en er wordt nog getest. Het moet geen chaos worden”, zegt Haasbeek. “Gelukkig is daar veel begrip voor.”

Over de parkeerplaats schalt plots muziek. Iemand heeft een autoradio aangezet, mensen in de rij deinen mee op de muziek. “Goeie sfeer, toch?’, lacht de manager coronabestrijding. “Ik ben echt trots, en hoop dat andere GGD’s ons voorbeeld zullen volgen. Want deze actie is een groot succes: op donderdag en vrijdag hebben we 5000 extra prikken gezet, boosters zonder afspraak dus.”

In de wachtruimte nippen Wil Herbes en haar vrouw van een kopje koffie, gekregen van de GGD. Een trucje dat ervoor zorgt dat mensen na hun prik een kwartiertje blijven zitten. “Ik voel me al meteen een stuk veiliger”, stelt Herbes. Net als de meeste mensen die een booster komen halen, wilde ze de prik graag hebben om zichzelf en anderen te beschermen tegen corona. “Er staat geen vakantie gepland hoor. Ik heb hartklachten en ben kwetsbaar, daarom wilde ik niet wachten. Je zult zien dat mijn geboortejaar pas in januari aan de beurt is. De overheid vertrouw ik niet meer.”

Ook Herbes’ partner Marga van Ham is blij dat de booster gezet is. “Al was het heus gezellig hoor, het leek haast een uitje.” In de rij heeft het stel oud-collega’s en kennissen van de bridge gezien, zelfs Friezen en mensen uit Limburg ontmoet. “Het duurde een tikkie langer dan gepland, maar de aanhouder wint. Nu maar hopen dat het helpt.”

