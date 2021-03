Lange lijst naar de Kamer van regels die de fiscus schond

Dertien wetten zijn overtreden door de Belastingdienst. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het ministerie van financiën heeft nog geen compleet overzicht van gevallen waarin de Belastingdienst zich niet aan de wet heeft gehouden. Er kunnen nog meer zaken boven water komen die systematisch blijken, stellen de staatssecretarissen Hans Vijlbrief (fiscus) en Alexandra van Huffelen (toeslagen). Als dat gebeurt, wordt de Kamer daarover later geïnformeerd.

Het Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) verzocht in februari via een motie om een overzicht van alle wetten die de afgelopen zeven jaar door de Belastingdienst zijn geschonden. In een reactie stelt Omtzigt: “Dwingend leesvoer voor een gebrek aan rechtsstatelijkheid.” Hij hekelt de onbetrouwbare manier waarop de overheid burgers behandelt en beklaagt zich erover dat het overzicht niet compleet is.

Vijlbrief en Van Huffelen geven aan dat zij over alle bekende overtredingen de Kamer eerder al hebben geïnformeerd. Zij noemen het feit dat de wet met regelmaat wordt overtreden ‘ernstig’. Zij geven aan dat de Belastingdienst ‘in het algemeen volgens wet- en regelgeving handelt’. Zij proberen, voor zover dat nog niet is gebeurd, het overtreden van de wet ‘zo snel en zorgvuldig mogelijk op te lossen’.

Al eerder was bekend dat de wet is overtreden bij de kinderopvangtoeslagaffaire. Ten onrechte werden ouders beschuldigd van fraude en moesten zij vaak tienduizenden euro’s terugbetalen. Daarbij is de wet op allerlei manieren overtreden. Zo vaak dat de staatssecretarissen de opsomming die zij geven in hun brief ‘niet-limitatief’ noemen.

Een greep uit de andere voorbeelden waarbij de wet werd overtreden: Als een burger telefonisch het bezwaar tegen een belastingaanslag introk, werd daarvan geen schriftelijke bevestiging gestuurd, zonder goed onderzoek werd medewerking aan schuldsanering geweigerd en aanvragen door ouders met lage inkomen voor een kindgebonden budget werden niet in behandeling genomen.

