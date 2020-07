Lange-afstandsgeliefden willen elkaar eindelijk weer vasthouden. 'Liefde is geen strandvakantie’

Een verre geliefde opzoeken? Dat zit er voorlopig niet in. Reizen vanuit en naar Europa is voor veel landen nog niet toegestaan. Lange-afstandskoppels kunnen elkaar hierdoor maandenlang niet zien. Lotgenoten spreken elkaar moed in en eisen hereniging met de hashtag #LoveIsNotTourism.

Binnen de EU mag er weer gereisd worden en toeristen uit een tiental landen mogen sinds deze week ook weer Europa in. Er is sprake van versoepeling, maar tegelijkertijd houden een hoop landen de poorten nog dicht. Landen waar het coronavirus nog hevig woedt, zoals de Verenigde Staten, India en Brazilië. Andere landen, zoals Nieuw-Zeeland, sluiten de grenzen juist omdat het virus er is ingetoomd. Sommige laten geen buitenlandse toeristen toe, waaronder Canada. Nederlanders wordt vooralsnog afgeraden om buiten Europa te reizen.

Er bestaan uitzonderingen op de regel. In veel landen gelden de beperkingen niet voor geliefden als zij getrouwd zijn of 180 dagen op hetzelfde adres wonen. Maar voor lange-afstandsrelaties gaat dit vaak niet op.

Internationale stellen zijn niet blij met deze traditionele eisen. Hun geliefde opzoeken is een noodzakelijke reis en geen vakantie, stellen zij op sociale media. In Denemarken is de lijst van uitzonderingen daarom uitgebreid: liefdes van buiten de EU kunnen er sinds kort ook op bezoek komen, mits zij eerst een coronatest laten afnemen. Toch zijn de meeste koppels vooralsnog aangewezen op videobellen; anderen zoeken elkaar op in een land dat hen wel toelaat.

Nancy van Kleef (Nederland) en Luisa Cardoso (Brazilië)

Er is vandaag geen tijd om te videobellen, en dat zou de eerste keer zijn, zegt Nancy van Kleef (28). Haar verloofde Luisa Cardoso (25) moet zich haasten om haar koffers te pakken. Een paar dagen geleden kreeg het stel te horen dat de Braziliaanse deze week van São Paulo naar Nederland mag afreizen. Omdat een gezinslid van Van Kleef ernstig ziek is, wil de Nederlandse immigratiedienst een uitzondering maken. “Ik ben ook maar een mens, ik heb mijn partner nu dubbel en dwars nodig.”

Of Cardoso het vliegtuig in mag, is echter de vraag, zegt Van Kleef. “De vliegmaatschappij kan nog weigeren. KLM krijgt van de Nederlandse overheid de instructie Braziliaanse paspoorten niet toe te laten.” Door de hoge aantallen besmettingen in Brazilië zit de grens dan ook potdicht. Alleen mensen met de Braziliaanse nationaliteit, huwelijkspartners, ouders en kinderen mogen het land in. Van Kleef: “Ik ben al de hele week zenuwachtig, ik probeer niet te veel te hopen.”

Van Kleef en Cardoso kennen elkaar via internet en zijn nu vijf jaar samen, waarvan drie jaar verloofd. In januari dit jaar hebben zij elkaar voor het laatst gezien. Elke vrije minuut spenderen ze op Skype. Van Kleef staat ermee op en gaat ermee naar bed. “De videochat blijft gewoon aan, ook als ik ga slapen. Daardoor heb je toch het gevoel dat je samen bent.”

De situatie is mentaal erg zwaar, zegt Van Kleef. “Ik slaap slecht, ik eet slecht en kan me moeilijk concentreren op mijn werk. Ik ben diep ongelukkig.” Haar stem aan de telefoon trilt. Het is niet alleen de seksuele intimiteit die ze mist, zegt ze. “Je wilt gewoon naast elkaar op de bank zitten en iemands hand vastpakken.”

Dat het vliegverkeer door corona aan banden ligt, begrijpt Van Kleef volledig. Maar dat een stel getrouwd moet zijn om elkaar te bezoeken, vindt ze onterecht. “Mijn relatie staat volgens de regels gelijk aan een strandvakantie. Vroeger was het misschien onwaarschijnlijk dat je een relatie had met iemand aan de andere kant van de wereld, maar tegenwoordig is het doodnormaal.”

Marx Janssens (Nederland) en Sherry Fattakhov (Israël) Daags voor de lockdown landde Marx Janssens (21) op Schiphol. Hij was net terug van zijn maandelijkse tripje naar Tel Aviv om zijn vriendin Sherry Fattakhov (23) te zien, die daar woont en studeert. Toen werden er al een hoop vluchten geannuleerd, vertelt hij. “Ik zag de bui al hangen en wilde het liefst rechtsomkeert maken, maar mijn vader drukte me op het hart dat het allemaal wel mee zou vallen. Had ik het maar wel gedaan.” Het is vier maanden geleden dat de twee elkaar zagen. Reizigers zonder de eigen nationaliteit worden niet in Israël toegelaten en zolang Janssens en Fattakhov niet aantoonbaar samenwonen, mag zij niet zomaar Nederland binnen. “We hebben overwogen via internet te trouwen, maar dat is niet bindend. Normaal denk je daar na een jaar samenzijn niet over na.” Elke dag videobellen de twee urenlang, maar de afstand knaagt. Geregeld zitten ze in tranen voor de webcam, zegt Janssens. “We hebben geen zicht op verbetering en dat frustreert enorm.” Voor Janssens is de situatie extra complex, omdat hij door zijn auto-immuunziekte een verhoogd risico loopt op corona. Tot nu toe heeft hij zich sociaal onthouden en geen vriend of supermarkt gezien. Zijn ouders zien het dan ook niet zitten, als hun zoon straks een overvol vliegtuig instapt. Desondanks wil het stel elkaar deze zomer in Engeland ontmoeten. Daarvoor moeten zij na aankomst twee weken in quarantaine. Janssens studeert in Londen en zat er tot voor kort op kamers. “Vrienden hebben al aangeboden om boodschappen voor ons te doen. Onze relatie is serieus, die laten we niet door bureaucratische regeltjes om zeep helpen.”

