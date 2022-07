Lang niet alle Joden maakten de gruwelijke reis in een veewagon

De eerste trein van Westerbork naar Auschwitz-Birkenau vertrok vandaag tachtig jaar geleden. Van de 1137 inzittenden, vooral in de jaren dertig naar Nederland gekomen Joodse vluchtelingen uit Duitsland, Oostenrijk en Polen, overleefden er waarschijnlijk maar circa acht de oorlog. Deze groep werd naar Oost-Europa vervoerd in goederenwagons. En in het collectief geheugen ging het altijd zo, tot aan het 101-ste en allerlaatste transport uit Westerbork, op 3 september 1944.

Maar dat beeld klopt niet, stelt Dirk Mulder, voormalig directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork in zijn donderdag gepresenteerde boek Buitengewone transporten. Deportaties van Joden, Roma en Sinti uit Nederland, 1940-1945. Ruim zestig procent werd afgevoerd in derdeklassepersonenrijtuigen.

‘Stereotiep beeld Jodentransport Westerbork klopt niet’ was donderdag het nieuws in sommige media, waarmee werd gedoeld op de goederen- of veewagons. Maar het is allang bekend dat ook personenrijtuigen werden ingezet, zegt Bart van der Boom, die geschiedenis doceert aan de Universiteit Leiden en naam maakte met boeken als Wij weten niets van hun lot. Gewone Nederlanders en de Holocaust (2012) en het onlangs verschenen De politiek van het kleinste kwaad. Een geschiedenis van de Joodse Raad voor Amsterdam, 1941-1943.

Protesten van de Joodse Raad

“In De politiek van het kleinste kwaad beschrijf ik hoe de Joodse Raad protesteerde tegen het gebruik van goederenwagons tijdens het eerste transport. Daarna werden personenwagons ingezet.”

Mulder legde donderdag vooral de nadruk op de door zijn onderzoek duidelijk geworden mate van gebruik van personenrijtuigen. En op het aantal mensen per wagon: circa 47 in plaats van de tussen de 55 en de 75 waarvan meestal wordt uitgegaan. Hij benadrukt dat zijn bevindingen niets afdoen aan het leed van de meer dan honderdduizend weggevoerde Joodse Nederlanders.

Hét beeld van de transporten uit Westerbork is dat van een mager kind met een hoofddoekje dat voor een grote, gruwelijke reis nog één keer vanuit een goederenwagon naar buiten kijkt. Het fragment uit een in opdracht van de Duitsers gemaakte film van doorgangskamp Westerbork komt langs in ontelbare oorlogsdocumentaires.

De still kreeg een plekje in talloze geschiedenisboeken. ‘Het hulpeloze meisje, in doodsangst voordat de deuren zich sluiten’, schreef historicus Jacques Presser in 1965 in zijn invloedrijke werk Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945.

‘De schurftige trein’

Ook twee veelgebruikte bronnen hadden het over goederenwagons. Etty Hillesum noteerde hoe volgepakt ze waren. Philip Mechanicus schreef over de trein: ‘De schurftige trein schuifelt met gevulde ransel weg.’

Volgens Van der Boom laat de hardnekkige beeldvorming zich gemakkelijk verklaren. Van binnen de vernietigingskampen bestaat geen bewegend beeld. Dus wordt heel vaak teruggegrepen op dat ene fragment. “En wat zich in die kampen heeft afgespeeld, is natuurlijk heel erg. Het beeld van die goederenwagons, als een symbool voor alle beestachtigheid, past daarbij beter dan dat van personenwagons.”

Herinneringscentrum Kamp Westerbork wilde zelf vrij recent naast goederenwagons een personenrijtuig tentoonstellen in het nieuwe museum. Maar na diepgaand onderzoek kon niet definitief worden vastgesteld dat dit exemplaar daadwerkelijk is gebruikt voor deportaties vanuit Drenthe naar de vernietigingskampen in het oosten van Europa.

De personenwagon heeft nu een plekje gekregen op de rails bij het station aan de allang niet meer in gebruik zijnde spoorweg in het Gelderse Groenlo.

In 1995 maakte onderzoek al duidelijk dat het door Presser als ‘joods meisje’ aangeduide kind niet joods was. Achter het beroemd geworden gezicht bleek het in het Limburgse Buchten geboren Sinti-meisje Settela Steinbach (9) schuil te gaan. Zij werd twee maanden na haar aankomst in Auschwitz-Birkenau vergast.

Lees ook:

Verbittering zal Dirk Mulders afscheid van Kamp Westerbork niet beheersen

Na bijna 34 jaar neemt Dirk Mulder binnenkort afscheid van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De Nacht van de Vluchteling – een sponsorloop, komend weekeinde – had ook hier zullen starten, maar na bedreigingen zag Mulder daar van af. Een dieptepunt, zegt hij, maar het mag niet zijn herinneringen verpesten.

Hoe had de Joodse Raad kunnen weten van de Holocaust?

Het beeld dat wij hebben van de Joodse Raad is ­ahistorisch, betoogt historicus Bart van der Boom in De politiek van het kleinste kwaad. ‘Ze hadden goede bedoelingen die slecht zijn uitgepakt. Maar het waren geen slechte mensen.’