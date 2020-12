Lang leve 2021: ‘Ik ga nog een oude caravan opknappen en verhuren’

Waar kijken we in 2021 naar uit? Die vraag stelt Trouw deze week aan verschillende mensen. Vandaag: Suzanne Bruseker (30) knapte in het coronajaar een oude caravan op en wil hier haar werk van maken.

Het is momenteel niet bepaald kampeerweer. Waar ben je druk mee?

“Ik ben alles aan het regelen voor de verhuur van mijn opgeknapte caravan voor het komende seizoen, zoals de inventaris en het optuigen van een website. Ook ga ik binnenkort aan de slag met de buitenkant van de caravan en een nieuwe luifel.”

Hoe kwam je erbij om een caravan op te knappen?

“Ik had een kantoorbaan en zat veel binnen, maar was daar niet happy mee. Eind 2019 besloot ik mijn baan op te zeggen om te ontdekken wat ik dan wel leuk vond om te doen. Mijn vader heeft ooit eens een campertje gekocht en dat helemaal opgeknapt. Daar moest ik steeds aan denken. Ik ben creatief, houd van reizen en vind het lekker om bezig te zijn met m’n handen. Vanwege die combinatie besloot ik zelf een oude caravan op de kop te tikken en gewoon maar aan de slag te gaan.

“Maar toen was het maart en ging Nederland op slot en zat ik op een appartement, zonder tuin. Er kwam weinig terecht van mijn plannen. Tot ik bedacht: de campings zijn dicht, maar misschien kan ik wel op een camping terecht om aan mijn caravan te klussen. Ik nam contact op met een jong stel dat net een camping had overgenomen in Oudenhoorn en zij vonden het ook een goed idee. Ze hadden een loods vol gereedschap waar ik de caravan kon stallen. Een walhalla! Het was echt het perfecte coronaproject. Ik stripte en repareerde, schuurde en schilderde, en zo werd het mijn ‘hippe caravan’. Het ging niet snel omdat ik amper kluservaring heb, maar het was heel leuk om te doen en ik was twee tot drie keer in de week lekker bezig. Eind van de zomer was het klaar en kon ik de caravan nog een paar keer verhuren. Toen werd het herfst en kwam alles weer stil te liggen.”

Een leuke hobby, maar kun je ervan leven?

“Dat wil ik heel graag. Het was zo leuk om te doen, ik denk er serieus over om nog een caravan te kopen. Door deze te verhuren, kan ik er ook aan verdienen. Daarnaast heb ik het idee om oude meubels op te knappen en te verkopen. Als ik maar iets met mijn handen kan doen. Inmiddels zijn mijn vriend en ik verhuisd naar een huis buiten de stad én volgend jaar gaan we trouwen. Ik ben er helemaal klaar voor, hoor.”

Lees ook:

Bert Keurentjes (39) weet het zeker: volgend jaar gaat hij het maken als stand-upcomedian

Hij hoopt zijn comedy-carrière voor de tweede keer een vliegende start te geven.