Landelijk verbod op smartphones in de klas? ‘Als de scholen het willen, kunnen ze het ook zelf’

Een landelijk wettelijk verbod op mobieltjes op school lost op zichzelf niets op, zeggen verschillende experts tijdens een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden. Scholen moeten zelf regels maken over het gebruik van mobiele telefoons en die ook handhaven.

Daar is niet iedereen het mee eens tijdens het rondetafelgesprek woensdagmiddag. De Tweede Kamer nodigde experts uit de wetenschap en de praktijk uit voor advies over smartphones in het klaslokaal. In februari kondigde minister voor primair en voortgezet onderwijs Dennis Wiersma aan te gaan praten met scholen over een mogelijk verbod. Sommige schoolbesturen willen liever een landelijk verbod dan een schoolverbod, omdat dat beter te handhaven zou zijn.

Verschuilen achter de overheid

Docent Gert Verbrugghen van het Alfrinkcollege in Deurne, waar mobieltjes verboden zijn, is ‘zéér positief’ over de smartphonevrije klas. Volgens Paul van Meenen van D66 laat het Alfrinkcollege zien waarom een wettelijk verbod onnodig is: “Als de scholen het willen, kan het wel.” De SGP denkt dat scholen een wettelijk verbod zouden gebruiken “om zich achter te verschuilen”.

Harm Beertema (PVV) wil al sinds 2018 een verbod en vindt het bezwaar van de SGP juist een voordeel. Hij denkt dat het handhaven op scholen makkelijker is als zij zich “kunnen verschuilen achter een onpersoonlijke overheid”. Docent Verbrugghen zelf pleit ook juist voor een landelijk verbod. Leraren vallen volgens hem nu uit omdat ze “klaar zijn met politieagentje spelen”.

Tijdens het rondetafelgesprek noemt Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) “het eindeloze en ongeremde gebruik van mobieltjes” onderdeel van de Nederlandse cultuur. René Peters (CDA) vraagt zich op zijn beurt af of dit een strijd is die te winnen valt voor het onderwijs.

Interessantere lessen

Volgens Leidse hoogleraar Nadira Saab, gespecialiseerd in e-didactiek ofwel digitaal onderwijs, kunnen mobieltjes ook positieve effecten hebben op school. Zo kunnen leerlingen sneller kennis opdoen. De nadelen kunnen volgens haar worden opgevangen als in de klas goede afspraken bestaan over hoe er met mobieltjes wordt omgegaan.

Janouke van Meerveld, voorzitter van scholierenorganisatie LAKS, bekijkt de kwestie vanuit een ander oogpunt. Ze erkent dat mobieltjes in de klas afleiden, maar het LAKS vindt vooral dat de lessen interessanter moeten worden. Daarin mag meer worden geïnvesteerd.

