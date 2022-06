Landbouwgedeputeerde Peter Drenth: Als ik inzet op onteigening, gaan alle boeren in de weerstand

Woensdag demonstreren boeren vanuit het hele land in uw provincie tegen het stikstofbeleid. Gaat u daar zelf naar toe?

“Nee, ik ga niet naar Stroe. Dat geeft een ongemakkelijk gevoel, want in Gelderland zijn we er altijd als er iets aan de hand is. Daar loop ik zeker niet voor weg, maar het gaat hier om een landelijke demonstratie, die toevallig in Gelderland plaatsvindt. Ik ga ’s ochtends wel in gesprek met Gelderse boeren uit Oldebroek en Elburg, die vervolgens naar Stroe rijden.”

Hoe zullen die boeren u morgen ontvangen, als vertegenwoordiger van de provincie?

“Daar zit iets dubbels in. We zijn met onze Gelderse aanpak al goed op weg om de stikstofuitstoot te reduceren. Dat doen we in goed overleg en met ruimte voor boeren en natuur. Maar er leeft ook ongenoegen. Veel boeren willen wel veranderen, maar vragen zich af hoe. Ze hoeven niet per se evenveel vee te houden, maar willen wel weten hoe ze hun boterham kunnen blijven verdienen.”

Gelderland is de provincie met de meeste koeien en de belangrijkste stikstofarme natuurgebieden. Toch zegt u: wij gaan geen boeren gedwongen uitkopen. Is dat wel realistisch?

“Wij hebben dat middel niet nodig. We hebben sinds enkele jaren een vrijwillige opkoopregeling voor kalverhouderijen. Inmiddels hebben we er vier uitgekocht en voor drie gaat dat binnenkort ook gebeuren – en er staan er nog tientallen in de rij. Als het Rijk mij een zak geld geeft, dan gaan we daar direct mee verder. Dus waarom niet eerst sturen op basis van vrijwilligheid?”

Omdat er ongetwijfeld piekbelasters zullen zijn op de rand van de Veluwe, die niet vrijwillig willen stoppen.

“Ondernemers zijn ook niet gek. Groeien naast een Natura 2000-gebied kan gewoon niet, dat weten zij best.”

Het gaat toch niet over groeien? Het gaat over voortbestaan.

“Ik zie dat er overal boeren zijn die stoppen of zichzelf aanbieden voor uitkoop. Ik denk dat ik op basis van vrijwilligheid meer dan voldoende bedrijven kan krijgen om de benodigde stikstofreductie te realiseren. En als ik nu inzet op onteigening, dan gaat iedereen toch maar in de weerstand zitten of achterover leunen. Dan gebeurt er de komende vijf jaar helemaal niets.”

Wat kunt u doen met die piekbelasters die niet weg willen?

“Ik kan niet alle piekbelasters opkopen, dat zijn er teveel. Bovendien: als ik alle boeren uit Gelderland zou weghalen en verder doet niemand wat in Nederland, dan is het probleem bij lange na nog niet opgelost. We moeten in het hele land minderen.”

Geeft u boeren geen valse hoop? Als uw vrijwillige aanpak niet werkt, dan kan de minister alsnog hard ingrijpen.

“Nou en? Dat durf ik wel aan. En ik geef de boeren geen valse hoop. Wat ik zeg is: laten we samen een goed voorstel doen voor de minister hoe we de stikstofreductie gaan vormgeven. We zijn baas in eigen huis en bepalen zelf hoe we dat doel willen behalen.”

Maakt u zich weleens zorgen om het CDA als dé boerenpartij van Nederland? Uw partij staat door de stikstofcrisis op een fors verlies in de peilingen, de BoerBurgerBeweging wint juist terrein.

“Ik laat mij niets aanpraten. Ik ben ingehuurd voor 2,2 miljoen Geldersen, die met een fors mandaat mijn partij in Provinciale Staten hebben geholpen. Vooralsnog ben ik er voor die 8700 Gelderse boeren die in vertwijfeling zitten, omdat ze niet weten welke kant ze op moeten. Bij de verkiezingen volgend jaar zien we wel verder. Ik ben niet geboren uit angst.”

Lees ook:

Barneveld staat boerenprotest toe: ‘Heel Midden-Nederland ligt woensdag plat’

De demonstratie van woensdag tegen het stikstofbeleid mag doorgaan, bevestigde de burgemeester van Barneveld. Het leidt vrijwel zeker tot een flink verkeersinfarct. ‘Het wordt een grote bende.’