Landbouwakkoord mislukt? Tijd voor een burgerberaad, vinden initiatiefnemers

Breng duizend burgers en boeren bijeen. Geef ze acht weekenden – een keer per maand – de tijd om een toekomst voor de Nederlandse landbouw uit te stippelen. Laat ze hun ideeën voorleggen aan experts en belanghebbenden, om vervolgens tot een gedragen ‘burgerakkoord’ te komen.

Via die aanpak wil een groep burgers en boeren de voedseldiscussie vlot trekken. “We hebben problemen in Nederland altijd via de weg van de belangen op proberen te lossen”, licht mede-initiatiefnemer Harm van Dijk toe. “Dat heeft heel lang gewerkt, maar hier loopt het vast.” Hij wijst op de mislukte gesprekken over een landbouwakkoord. “Daarbij heeft het kabinet bij uitstek bij een groot aantal belangenpartijen gesproken. Het is tijd om het op een andere manier te proberen.”

Van Dijk is grondlegger van de stichting G1000.nu, die al een aantal jaar zonder winstoogmerk burgerberaden organiseert. De initiatiefgroep – met boeren en burgers – stuurde vorige week een brief naar alle landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer om er ook een aan de toekomst van de landbouw te wijden.

Hoe gaat zo'n burgerberaad in zijn werk?

“We nodigen via loting een grote groep Nederlanders uit. Dat doen we door zo'n 76.000 mensen uit te nodigen. Een deel reageert niet; van de mensen die dat wel doen, stellen we een zo breed mogelijk burgerberaad samen. Het streven is om uit elke gemeente twee mensen te laten deelnemen: dan zit je op 680. Die groep vullen we aan met grondeigenaren. Zo komen dus ook de boeren in beeld. Als er dan toch invalshoeken ontbreken, is onze ervaring dat de zaal dat zelf constateert. Dan gaan ze op zoek naar die invalshoeken. Maar het zijn juist niet de belangenpartijen die de agenda bepalen. Die staan tijdelijk even op afstand.”

Maar werkt dat als de belangen zo groot en complex zijn?

“Ik begon zelf in 2003 met buurtbemiddeling. Als je daarbij in een andere setting gaat praten, waarin mensen zich veilig voelen, ontstaat er ruimte. Om het eigenbelang te relativeren en oplossingen te vinden. Dat kan hier ook. Mensen spelen een sleutelrol, die moeten kennis nemen van elkaars noden en zorgen. Daarbij lost een burgerberaad niet alles op. De uitkomst is ook geen vastomlijnd plan, er kunnen zelfs best aanbevelingen bij zitten die op gespannen voet met elkaar staan. De bedoeling is dat er aan het eind een stapel bouwstenen ligt die knappe koppen dan weer kunnen gebruiken om tot beleid te komen.”

Ik hoor de sceptische boer denken: ‘dan gaat de overheid met die bouwstenen precies het verhaal construeren dat ze toch al voor ogen had’.

“Dat zou kunnen, maar het houdt natuurlijk niet op bij die acht bijeenkomsten. Het burgerberaad bewaakt de resultaten ook en rapporteert wat er met de resultaten gebeurt. Daarbij blijven inwoners de gemeente op de huid zitten. Dat zien we in de praktijk ook terug: in diverse gemeenten is het instrument al gebruikt, ook voor grote vraagstukken als een centrumplan. Ook dat is een complexe puzzel met veel belangen, de landbouwdiscussie in het klein. Het zou mooi zijn als een nieuw kabinet zo'n burgerberaad een serieuze kans geeft.”

Lees ook:

Het burgerberaad als medicijn tegen polarisatie

Lokaal, provinciaal en binnenkort waarschijnlijk ook nationaal is een nieuw democratisch instrument in opkomst: het burgerberaad. Is dat de manier om het vertrouwen in de politiek weer te vergroten?