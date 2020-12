Lammert de Bruin ontdekt plakboek van prins Bernhard: van unieke foto's tot menukaarten

Op een ansichtkaart van twee neushoorns uit Kenia staat een boodschap gekrabbeld in groene inkt:

Beste Anton & Joan,

alle beste wensen van hier – wij zijn erg gelukkig hier te zijn en het is 100% ... zoiets waard!

See you soon again!

B.

“Prins Bernhard schreef vaak met groene inkt en hij ondertekende zijn persoonlijke correspondentie met B.”, zegt Lammert de Bruin opgewonden. “Deze kaart is door Bernhard zelf geschreven, veel dichter bij de prins kom je niet. Misschien heeft hij wel zelf de postzegels gelikt en zit er nog DNA van hem op de kaart.”

De Bruin is al jaren gefascineerd door het koningshuis en in het bijzonder door wijlen prins Bernhard. Het is een man met een duistere kant, van wie veel niet bekend is. Dat spreekt tot de verbeelding. Als journalist gebruikte De Bruin eerder een oude opname van een gesprek van de Amerikaanse journalist Alden Hatch met Bernhard over onder meer de Greet Hofmans-affaire.

Diezelfde Hatch is de eerste biograaf van de prins, en naar die biografie was Lammert de Bruin op zoek. Hij typte de naam van de prins in op de Amerikaanse veilingsite eBay en vond een plakboek met krantenknipsels en zwart-witfoto’s van Bernhard. Een antiquariaat uit Massachusetts bood het aan voor 80 dollar. “Ik heb de prijs zelfs nog wat naar beneden gepraat”, zegt De Bruin, die het boek kon kopen zonder dat er andere kapers op de kust waren.

Originele uitnodigingen van de Franse president en de Ethiopische keizer Haile Selassi

Dinsdagmiddag kwam het boek aan in Soest, waar De Bruin woont. Het bleek veel dikker dan gedacht en zit vol met unieke documenten uit de jaren vijftig. Foto’s met de prins erop. Originele uitnodigingen voor ontmoetingen met de Franse president, de Ethiopische keizer Haile Selassi en Akihito, de kroonprins van Japan. Zelfs de menu’s van de bijbehorende diners en lunches zitten erbij: met Akihito lunchte hij gepocheerde eieren, gebakken kip met haricots verts, kleine stukjes chocoladeparfait en wat fruit toe.

“Het meest bijzondere vind ik toch wel die persoonlijke ansichtkaart met de neushoorns erop”, zegt De Bruin. De kaart is geadresseerd aan ene F.A. Elbers uit Baarn, om de hoek bij Paleis Soestdijk. Ook op de andere documenten komt de naam Elbers terug. Diezelfde avond zocht De Bruin nog uit wie die man was. Het bleek een oorlogsheld die later de rechterhand van prins Bernhard werd.

“En dit is dus gewoon zijn plakboek!”, schrijft De Bruin enthousiast op Twitter. Het levert een vracht aan reacties van geïnteresseerden op. Een culinair journalist wil de menu’s bekijken, een luchtvaarthistoricus de foto’s van de prins bij vliegtuigen. De Bruin zelf wil vooral verder met het bijzondere verhaal van Elbers. Hij wil een podcast of een boek over hem maken. “De eerste familieleden hebben zich al gemeld. Die kunnen me in contact brengen met de nabestaanden van Anton Elbers in Amerika.”

