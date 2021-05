Lage vergoedingen, boze reacties: Statenleden zijn het zat

Karin van der Toorn, CDA-Statenlid in Overijssel, hield het in oktober voor gezien; ze stopte voortijdig met haar politieke functie. Het politieke ‘gehakketak’ was toch niets voor haar. “Van tevoren hadden mensen me verzekerd dat politiek in de provincie echt anders was dan landelijk”, zegt ze. “Maar als Statenlid zag ik toch veel polarisatie op provinciaal niveau, veel eigenbelang. Dat paste niet bij hoe ik het werk wilde doen.” Bovendien had Van der Toorn nauwelijks meer tijd voor haar gezin, haar werk in de zuivelsector en op de boerderij thuis. “Statenlid zijn kostte me al snel dertig uur per week, terwijl er zo’n twintig uur voor staan. Naast een baan die je erbij moet houden vanwege de lage vergoedingen is dat best pittig.”

De teleurstelling die Van der Toorn voelde over haar functie als lid van Provinciale Staten, is verre van uniek, blijkt uit nieuw onderzoek. Volgens het platform Binnenlands Bestuur overweegt één op de vijf Statenleden bij de eerstvolgende verkiezingen de handdoek in de ring te gooien. De lage vergoedingen en de hoge werkdruk zijn de belangrijkste redenen, maar ook de toenemende agressie van burgers maakt het werk er niet leuker op.

Onaantrekkelijk voor jonge mensen

Voor Harold van de Velde, SGP-Statenlid in Zeeland en voorzitter van beroepsvereniging Statenlid NU, zijn de uitkomsten geen verrassing. “Uit allerlei onderzoeken blijkt al heel lang dat de vergoeding voor Statenleden te laag is.” Een Statenlid verdient nu ongeveer twaalfhonderd euro bruto per maand. Van der Velde: “De minister en de Kamer zijn echt aan zet om dit te verbeteren. Je ziet dat het anders voor vooral jongere mensen, die ook nog een andere carrière hebben, te onaantrekkelijk is om Statenlid te zijn.”

En die reacties van boze burgers? Daar heeft ex-Statenlid Van der Toorn ‘zeker wel’ mee te maken gehad, al was dat ‘slechts één van de redenen, en zeker niet de belangrijkste waarom ze stopte. “In mijn portefeuille zat stikstof, terwijl er in Overijssel veel Natura2000-gebieden zijn. Dat zorgde voor verhitte discussies, en ja, ook reacties op mij persoonlijk.” Uiteindelijk stonden er boze boeren op haar erf. “Kritiek van burgers is echt prima, graag zelfs. Maar mensen die tegen je schreeuwen, dat is niet leuk.”

Ook Julie d’Hondt, Statenlid voor de PvdA in Utrecht, kreeg vervelende reacties en zelfs bedreigingen nadat ze een opmerking had gemaakt over kinderboeken. “De bibliotheek haalde boeken met Zwarte Piet uit de collectie. Dat was omdat niemand die meer leende, het was een kwestie van vraag en aanbod. Toen ik zei dat ik me kon voorstellen dat Jip en Janneke over een tijdje ook minder populair zouden zijn vanwege de nogal stereotype man-vrouw verhoudingen, ging de toenmalige Forum-fractie daarmee aan de haal en ging het viral op internet.” Het voorval resulteerde in dreigende telefoontjes.

Heftige reacties

Hoe kan het dat Statenleden, die in tegenstelling tot andere politici weinig in de schijnwerpers staan, zulke heftige reacties krijgen? D’Hondt: “Het internet is wat dit betreft vreselijk. Met de opkomst van sociale media is de kans echt groter geworden dat dit mensen overkomt.” Ze heeft niet overwogen om te stoppen met haar functie. “Ik kreeg goede begeleiding, en de reacties gingen ook weer voorbij.”

Volgens Harold van de Velde heeft de toename aan reacties ook te maken met hete hangijzers die op het bordje van de provincie terecht zijn gekomen. “Neem bijvoorbeeld stikstof, of het klimaat. Dat zijn thema’s die veel losmaken.”

Lees ook:

De Limburgse ons-kent-ons-mentaliteit nekt een kritische bestuurscultuur

De provincie Limburg verkeert weer in een politieke crisis. Het is niet de eerste keer dat onze meest zuidelijke provincie in een integriteitskwestie is beland. ‘In een sfeer van ons-kent-ons zijn mensen geneigd minder kritisch naar elkaar te zijn.’