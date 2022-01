Lage opkomst bij manifestatie ‘de zwijgende meerderheid’ - en dat was precies de bedoeling

Even klinkt er applaus maar dat ebt al snel weg tussen de ronkende stadsbussen. De voorbijgangers op weg naar hun bestemming kijken vluchtig om naar het spandoek. Maar echt verschil kunnen de ongeveer vijftien deelnemers aan de manifestatie van ‘De zwijgende meerderheid’ niet maken op deze zondagmiddag.

De grote zwijgende meerderheid zit waarschijnlijk thuis op de bank. Toch is de 18-jarige Amy Laurant geraakt door het groepje mensen dat hier staat. Het applaus hoorde ze nog net toen ze toevallig voorbijliep. “Ik heb een tijdje op de covid-afdeling gewerkt. Soms krijg je waardering voor je werk, maar er staan ook beveiligers voor de deur omdat niet iedereen even vriendelijk reageert. Het geeft me energie om te zien dat mensen dit voor ons doen.”

‘De zwijgende meerderheid’ houdt hier geen anti-antidemonstratie. Het is geen sneer naar wie dan ook. “We zijn anti-niks”, zegt initiatiefnemer Hugo Schel. “We willen eigenlijk alleen een positief geluid laten horen in deze crisis. En alle hulpverleners en mensen die hun nek uitsteken in deze crisis bedanken, van zorgverlener tot wetenschappers en politici.”

Behalve in Nijmegen vindt tegelijkertijd ook in Utrecht een soortgelijke manifestatie plaats. Er zijn niet veel deelnemers, maar dat was nu net de bedoeling, benadrukt Schel. “Ik zou onaangenaam verrast zijn als er opeens duizend mensen waren komen opdagen. Dat zou niet passen bij waar we voor staan. Dan zou de druk op de hulpverleners en politie toenemen en dat willen we juist voorkomen. Daarbij willen we ons aan de maatregelen houden.”

Kaarsje opsteken om niet tussen de mensenmassa's te hoeven staan

En zo zijn er zondag bijna meer journalisten dan deelnemers. Via sociale media laten verschillende sympathisanten weten liever iets vanuit huis te doen, zoals een kaarsje opsteken ‘om niet tussen de mensenmassa’s’ te hoeven staan.

Schel bedacht ‘De zwijgende meerderheid’. “Ik heb in mijn leven een behoorlijke hoeveelheid medische zorg mogen ontvangen en de mensen die daar werken verdienen veel meer waardering, dat wilde ik uitdragen.”

Al wil dat niet zeggen dat de zwijgende meerderheid het eens is met alle maatregelen. “We hebben allemaal last van de pandemie. Maar laten we ons best doen, dan kunnen we hopelijk ons leven snel weer oppakken”, zeggen Astrid Schröder en Nol Le Blanc, straatgenoten die naar de manifestatie gekomen zijn. “In het begin hebben we bij ons in de straat staan klappen voor de mensen in de zorg. Zij hebben het zwaar, worden zelf geraakt door corona. Daarom wilden we van ons laten horen.”

Twee vrienden die op weg zijn naar Arnhem knikken instemmend. “Mijn moeder werkt in de zorg en die heeft het best wel zwaar”, zegt de 17-jarige Luuk. “Maar of ik ook de politie en politici wil bedanken, dat weet ik nog niet.”

Volgens Schel is het hard nodig om het geluid van de zwijgende meerderheid te laten horen. Op veel plekken in de samenleving druipt het ongenoegen ervan af. Maar het is moeilijk om juist die groep te mobiliseren die begrip en vertrouwen heeft en die zich aan de maatregelen wil houden. Desondanks hoopt Schel de komende tijd meer manifestaties te organiseren en een positief geluid te laten horen.

