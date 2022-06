Lage bezoekersaantallen Floriade kosten Almere 34 miljoen euro extra

Het is dramatisch gesteld met de bezoekersaantallen van de Floriade in Almere. De organisatie hoopt dat uiteindelijk 1,2 miljoen bezoekers naar het evenement komen, terwijl werd gerekend op 2 miljoen bezoekers. Tegenvallende inkomsten uit kaartverkoop, horeca, en onvoorziene corona-aanpassingen zorgen voor een extra kostenpost van bijna 34 miljoen euro. De gemeente Almere moet hiervoor de portemonnee trekken.

“Ik vind het zo erg voor de inwoners van de stad wat hier gebeurt”, reageerde wethouder Julius Lindenbergh (VVD) geëmotioneerd voor de camera van Omroep Flevoland. “Je hebt als stad te maken met enorme krachten, invloeden die allemaal de verkeerde kant op lijken te werken. Het is onvermijdelijk dat we hier geen keuze meer in hebben. Ik voel me machteloos.” Eerder gaf de gemeente al 41,5 miljoen euro uit aan de Floriade.

Minder dagbezoek door naweeën corona

Sinds de opening in april bezochten ruim 230.000 bezoekers de wereldtuinbouwtentoonstelling in Almere, die tot begin oktober duurt. Dat is ongeveer een derde van wat de organisatie verwachtte. De Floriade liet onderzoek doen om erachter te komen waarom het bezoekersaantal zo achterblijft. Anders dan voor de pandemie blijken Nederlanders vaker voor een bezoek aan familie of vrienden te kiezen dan aan een dagattractie. Ook is de huidige toegangsprijs, 29 euro voor een volwassene, voor sommige doelgroepen te hoog, mede vanwege de extra uitgaven die ze hebben door hoge inflatie en energiekosten.

Daarnaast kende de Floriade een stroeve start, waarbij de eerste weken na de opening nog veel moest gebeuren om het terrein klaar te maken. Trouw schreef eerder dat de Floriade kort voor de opening nog een bouwplaats was. Die stroeve start leidde volgens de organisatie tot negatieve publiciteit en slechte recensies.

Extra campagne

De Floriade neemt maatregelen om de bezoekerscijfers op te krikken. Het gaat onder meer om extra marketingcampagnes en een ‘aantrekkelijker prijsniveau’. “Floriade BV en de gemeente doen er samen alles aan om zo veel mogelijk bezoekers naar de Floriade te trekken”, schrijft de organisatie. Desondanks worden niet meer dan 1,2 miljoen bezoekers verwacht. De gemeente is met het Rijk en de provincie Flevoland in gesprek over het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de financiële gevolgen.

