Laatste Wil stopt voorlopig met huiskamerbijeenkomsten

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) stopt voorlopig met huiskamerbijeenkomsten om te praten over een zelfgekozen levenseinde. Volgens Jos van Wijk, voorzitter van de vereniging die zich sterk maakt voor zelfbeschikking bij de dood, zijn er signalen dat leden elkaar ‘middel X’ verstrekken. Middel X is het zogeheten zelfdodingspoeder.

Bij huiskamergesprekken komen leden van Laatste Wil bij elkaar om te praten over het levenseinde, over hoe je omgaat met kinderen die tegen een zelfgekozen dood zijn, over hoe je je partner vertelt dat je het zelfdodingspoeder wilt gebruiken als de tijd daarvoor is gekomen. Natuurlijk gaan die bijeenkomsten ook over het middel zelf.

“Na de bijeenkomsten weten leden waar Abraham de mosterd haalt”, zegt Van Wijk. “Die mosterd halen ze dan ook. Geen probleem, maar als mensen zo’n potje hebben, hebben zij te veel. Dan kunnen ze tegen gelijkgestemden zeggen: wil jij een deel hebben? Wat mensen individueel doen, moeten zij zelf weten, maar als CLW willen wij daar niets mee te maken hebben.”

Bestellen voor een ander is strafbaar

De reden daarvoor is dat verkoop strafbaar is. “Daarom zetten we ook niet papier hoe je het kunt bestellen en daarom ook vertel ik het je nu ook niet. Het Openbaar Ministerie is bezig met een kruistocht en zal dan actie ondernemen. Zelf bestellen en gebruiken is niet strafbaar, maar bestellen voor anderen is wel strafbaar. Althans, als die ander aan dat middel overlijdt.”

Harde bewijzen dat leden elkaar het dodelijke poeder verstrekken zijn er niet, maar Van Wijk acht die kans wel groot. “Ik heb de duizenden leden van de coöperatie niet allemaal aan een touwtje.”

Juist om de schijn tegen te gaan dat tijdens huiskamerontmoetingen leden elkaar het poeder toespelen, heeft Laatste Wil de gesprekken tijdelijk gestopt.

Dit alles is een gevolg van een man uit Eindhoven die vorige maand is opgepakt omdat hij honderden mensen het zelfdodingspoeder zou hebben verkocht. Deze man, Alex S., zou volgens het OM lid zijn van Laatste Wil. Voor het coöperatiebestuur was dat reden langs te gaan bij de gespreksleiders, die vervolgens hun vermoedens uitten over leden die voor anderen het middel bestelden.

Over Alex S. zegt Van Wijk dat die waarschijnlijk handelde vanuit het idee dat mensen het recht hebben om hun eigen leven te beëindigen. “In die zin sluit hij aan bij de gedachte van de coöperatie. Maar hij deed het onveilig. Dat is ons grootste bezwaar. Als je bij hem bestelde, kreeg je het gewoon opgestuurd. Ik vind dat je dat niet zomaar kunt doen. Er hoort een duidelijke verklaring bij van de werking van het spul. En je moet bijvoorbeeld ook weten hoe je het weer kunt retourneren als je er toch geen gebruik van wilt maken. Dat soort veiligheidszaken moet je erbij vermelden.”

De Coöperatie Laatste Wil en de overheid zijn geen beste vrienden. In april spande Laatste Wil een proces tegen de Staat aan om een “menselijk levenseinde in eigen regie” ruimer mogelijk te maken.