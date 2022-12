Laatste Wil krijgt ongelijk van de rechter: verbod op hulp bij zelfdoding blijft overeind

Voor wie niet in aanmerking komt voor euthanasie, is het in Nederland te lastig om te kunnen overlijden op een zelfgekozen moment, zo vindt coöperatie Laatste Wil. Dat is strijdig met de internationale mensenrechten, vindt de organisatie. Maar de rechtbank in Den Haag kwam woensdag tot een ander oordeel in de rechtszaak die Laatste Wil had aangespannen tegen de Staat. De mogelijkheden om te overlijden via de euthanasiewet zijn voldoende.

Nederland kent een ‘verbod op hulp bij zelfdoding’: het is in principe verboden om iemand te helpen te sterven, bijvoorbeeld door een dodelijk middel te geven. Alleen voor artsen geldt een uitzondering, onder de voorwaarden die in de euthanasiewet staan.

De manier waarop het verbod op hulp bij zelfdoding in Nederland wordt gehandhaafd, is volgens Laatste Wil in strijd met het recht op de ‘eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’ (ook wel bekend als het recht op privacy), dat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat.

Het recht op privacy botst soms met het recht op leven

Er is echter ook een ander mensenrecht uit dat verdrag in het geding: het recht op leven. Overheden moeten het leven van hun burgers beschermen, zelfs als die er zelf geen prijs op stellen. Die twee rechten moest de rechtbank tegen elkaar afwegen.

De rechtbank erkent dat Nederlanders op grond het privacyrecht in het mensenrechtenverdrag in principe het recht hebben om zelf te kiezen wanneer ze sterven, als ze zelf in staat zijn om ‘vrijelijk’ hun wil te bepalen en daarnaar te handelen. Volgens Tim Vis, advocaat van Laatste Wil, is het voor het eerst dat de Nederlandse rechter dit recht op zelfbeschikking rond de dood erkent. Vis vindt dat ‘hoopgevend’, maar is teleurgesteld over het eindoordeel.

Want: hoe het recht op leven en het recht op zelfbeschikking tegen elkaar moeten worden afgewogen, mogen landen grotendeels zelf beslissen. Volgens de rechtbank in Den Haag volgt dat uit Europese jurisprudentie.

De rechtbank wijst erop dat in slechts vier van de verdragsstaten enige vorm van hulp bij zelfdoding is toegestaan. Nederland is één van die vier, en heeft dat geregeld in de euthanasiewet. Volgens die wet mag alleen een arts hulp bij zelfdoding verlenen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Er moet dan sprake zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden bij de patiënt als gevolg van een (fysieke of psychische) ziekte.

Volgens de rechtbank heeft de Staat met de euthanasiewet ‘een zorgvuldig evenwicht’ gevonden tussen enerzijds de bescherming van het leven, het voorkomen van misbruik en de bescherming van kwetsbare personen, en anderzijds het belang van het individu om hulp te krijgen bij zelfdoding.

Laatste Wil spande zich in voor een zelfdodingspoeder

Laatste Wil is bekend van ‘Middel X’, een dodelijke stof die de coöperatie in 2018 wilde gaan verstrekken aan leden. Onder dreiging van het Openbaar Ministerie zag ze daarvan af. Zelfdoding is niet verboden in Nederland, maar doordat het wél verboden is iemand daarbij te helpen (bijvoorbeeld door een dodelijk middel te verstrekken, of zelfs aan te reiken) is het in de praktijk te moeilijk, vindt Coöperatie Laatste Wil.

De overheid sloot bijvoorbeeld vier jaar geleden een convenant met de chemische industrie om de verkoop van dodelijke middelen aan particulieren tegen te gaan. Doordat de middelen nauwelijks te krijgen zijn, zijn mensen volgens de coöperatie aangewezen op ‘gruwelijke en niet-menswaardige methodes’. Het verbod zou ook zorgen voor een ‘criminalisering’ van naasten die erbij zijn als iemand een einde aan zijn leven maakt: zij worden na afloop door de politie gehoord. Alleen toekijken is toegestaan. Voor wie op wat voor manier dan ook hielp, dreigt vervolging.

Volgens coöperatie Laatste Wil wordt het verbod op hulp bij zelfdoding te streng gehandhaafd. Dat betoogde de coöperatie bij de zitting in oktober. De rechtbank oordeelt nu dat de Staat gewoon door mag gaan met die handhaving.

Het Openbaar Ministerie vervolgt tien leden van Laatste Wil

Met deze uitspraak is de strijd tussen Laatste Wil en de overheid nog niet voorbij. Het OM heeft namelijk strafrechtelijke vervolging ingesteld tegen tien betrokkenen bij huiskamerbijeenkomsten van Laatste Wil, voor strafbare hulp bij zelfdoding. In oktober werd bekend dat het OM deze zaak doorzet. Waarschijnlijk dient hij volgend jaar.

Onder de verdachten zijn oud-voorzitter Jos van Wijk en oud-bestuurslid Petra de Jong van de coöperatie. Zij traden zelf naar buiten. Volgens het OM hielden de tien ‘een systeem in stand waarbij een middel voor zelfdoding werd verstrekt’.

‘Rondom’ de bijeenkomsten van de coöperatie zou het middel zijn verstrekt. Twee van de verdachten zouden dat hebben gedaan, de andere acht droegen daar, volgens het OM ‘ieder op hun eigen manier’ aan bij.

Naast deze zaak tegen deze tien loopt er nog een tegen Alex S., die ook middel X zou hebben geleverd. Het OM brengt hem in verband met vijftien overlijdens.

