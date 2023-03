Laat het de Fransen niet lezen: in Nederland bevalt de verhoogde pensioenleeftijd best

In Nederland werd de pensioenleeftijd in 2013 stapsgewijs verhoogd. Voordien mocht je lange tijd met je 65ste al afzwaaien, met ingang van dit jaar mag dat als je 66 jaar en 10 maanden bent. Volgend jaar krijg je AOW vanaf je 67ste. En zo gaat het steeds een stukje verder omhoog. Net als in Frankrijk bestonden ook hier ten lande zorgen over de verhoging: want willen mensen wel langer doorwerken? En, heel belangrijk in het licht van de Franse protesten, wat betekent het voor de gezondheid en het welzijn?

In opdracht van de Rijksoverheid rapporteert een onderzoeksbureau van de Universiteit Maastricht periodiek over die vragen. De meest recente versie van hun AOW Monitor is net uit, de onderzochte periode is 2007 tot 2020. De conclusies zijn een steun in de rug van president Emmanuel Macron, zo blijkt.

Zzp’er verwacht tot na 70ste door te moeten buffelen

Steeds meer Nederlanders verwachten langer door te willen en kunnen werken. De enige groep mensen waarvoor dit niet geldt, zijn zelfstandigen in de leeftijd van 61 tot 65 jaar. In 2012 gingen zij er nog van uit door te buffelen tot voorbij hun zeventigste, inmiddels vinden ze het zo rond hun 69ste ook wel mooi geweest. Tijd om te vissen.

Wat ook opvalt: mensen lijken langer door te willen werken naarmate ze ouder worden. Zo wilden 56- tot 60-jarigen in 2020 doorwerken tot ze de 65 gepasseerd zijn. Maar 61- tot 65-jarigen wilden ongeveer een halfjaar langer doorwerken.

Een kanttekening is wel op zijn plaats. Want hoewel mensen langer door willen en kunnen werken, wil niemand doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd is behaald. Mensen stoppen graag enkele maanden daarvoor, zo blijkt.

Dan de gezondheid. Verhoging van de pensioenleeftijd leidt niet tot meer arbeidsongeschiktheid bij ouderen. Zestigplussers gaven in 2020 aan zich ongeveer net zo gezond te voelen als hun leeftijdsgenoten in 2007. Verreweg de meesten gaven aan dat ze hun werk fysiek en geestelijk goed aan kunnen. Opvallend is dat zelfstandigen daarbij slechter scoorden.

Langer actief

Verder merken de onderzoekers op dat de verhoging van de pensioenleeftijd voor mensen in zware beroepen mogelijk wel schadelijk is, al hebben ze dat niet uitgesplitst in de data. Voor anderen kan doorwerken juist positief uitpakken, omdat ze langer actief blijven.

Laat dat een les zijn voor de Fransen die nu plotseling langer moeten doorwerken. Voor velen is het even slikken, maar misschien is het nog niet zo slecht.

