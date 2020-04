Laagste aantal ziekenhuisopnames sinds een maand

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen blijft dalen, wat suggereert dat de maatregelen werken, meldt het RIVM. Ook het aantal nieuwe sterfgevallen neemt af, maar iets minder snel.

Het aantal nieuwe patiënten dat is opgenomen in ziekenhuizen is zondag gestegen met 110, meldt het RIVM. Een dag eerder werden er nog 129 nieuwe opnames geregistreerd; dat is het laagste aantal nieuwe ziekenhuisopnames sinds 19 maart. In totaal zijn er sinds het begin van de uitbraak 9704 patiënten opgenomen. De daling is volgens het RIVM een belangrijke indicator voor de effectiviteit van de maatregelen om de uitbraak in te dammen.

Ook het aantal patiënten dat overlijdt neemt af. Zondag telde het RIVM 83 nieuwe sterfgevallen, terwijl dat aantal zaterdag nog op 142 lag. Het werkelijke aantal doden is vermoedelijk twee keer zo hoog. Cijfers die het CBS eerder publiceerde wijzen daarop.

Waarschijnlijk geven deze dagelijkse cijfers een vertekend beeld en zijn er in werkelijkheid meer sterfgevallen en ziekenhuisopnames. Op vrije dagen komen er bij het RIVM minder meldingen binnen, die later worden doorgegeven. Meestal gebeurt dat op een dinsdag.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalt sneller dan het aantal sterfgevallen, constateert het RIVM. Dat komt waarschijnlijk doordat de tijd tussen besmetting en overlijden langer is dan de tijd tussen besmetting en ziekenhuisopname.

Jongste sterfgeval tot nu toe

Officieel zijn er nu 3684 sterfgevallen bekend, maar ook dit aantal ligt in werkelijkheid hoger. Alleen positief geteste patiënten die overlijden worden meegerekend. Zaterdag meldde het RIVM een sterfgeval in de leeftijdscategorie 15 tot 19 jaar. Dat is het jongste in Nederland geregistreerde slachtoffer.

Zaterdag werden 1140 nieuwe besmettingsgevallen vastgesteld. Zondag waren dat er 1066, waarmee het totaal op 32.655 komt. Een week eerder waren er nog 25.587 geregistreerde besmettingen.

Ook het aantal patiënten dat op de ic ligt, is voor het kabinet een belangrijke graadmeter om te bepalen of de maatregelen versoepeld kunnen worden. Zaterdag waren 1201 bedden op de ic gevuld met coronapatiënten, een daling van 34 ten opzichte van vrijdag. Vorige week zondag lagen er nog 1391 patiënten aan de beademing. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zei dat de gestage daling ervoor zorgt dat er ruimte komt om ook weer andere belangrijke operaties in ziekenhuizen in te plannen.

Lees ook:

Ook in de CBS-cijfers over sterfgevallen is de stijging er wel uit

Het CBS kwam vrijdag met nieuwe cijfers over het aantal sterfgevallen in Nederland.