Kwetsbaren laten hun stem horen: Ik ben Freek, hartpatiënt en #GeenDorHout

Freek Westerduin (57) uit Vlaardingen is net als zijn vrouw hartpatiënt.

“Het doet me pijn te zien dat een deel van Nederland mensen met diverse handicaps als ‘dor hout’ ziet. Je tijdelijk aan wat regels houden, zijn wij volgens sommigen niet waard. Terwijl wij, het ‘dorre hout’, ons in deze tijd al ellendig genoeg voelen. Geef ons water en laat ons groeien, is mijn boodschap, laat ons niet vergaan.

“Mensen vinden me zielig als ze horen dat ik hartpatiënt ben. ‘Wat verschrikkelijk voor je’. Maar nu zie ik dat diezelfde mensen naar een bomvol strand gaan. De coronamaatregelen lappen ze aan hun laars. Het kabinet heeft ze één vinger gegeven, maar ze nemen meteen de hele hand. Dat steekt.

“Ik leef in angst. Anderhalf jaar geleden moest mijn vrouw geopereerd worden, het was mis met haar aorta. Ik heb afscheid van haar genomen. Het was een heftige tijd, maar gelukkig heeft ze de operatie doorstaan. Nu spelen mensen met haar leven door niet op te letten. Naar buiten gaan is voor ons twee als Russisch roulette, maar binnen blijven is geen optie. Zo moeten we morgen naar het ziekenhuis.

“Ik hoop dat de mensen die zich gedragen alsof corona voorbij is, geraakt worden door #GeenDorHout. Dat ze net op dat ene bericht stuiten dat hun ogen vochtig maakt. Ik weet ook wel dat de kans niet groot is dat deze beweging een maatschappelijke discussie aanzwengelt en het tij doet keren, maar toch is dat mijn diepste wens. Houd afstand, wijs elkaar op die anderhalve meter. En dat zonder agressie graag.”