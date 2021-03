Kwetsbare kiezers in Midden-Drenthe gaan al vroeg naar de stembus: ‘Kiek’n wat ’t wordt’

Het is nog een beetje zoeken voor Klaas Willems, vanochtend even na half acht bij het stembureau in het centrum van Beilen. Voor het gemeentehuis drentelt de krantenbezorger wat heen en weer. Al 25 jaar gaat hij naar hetzelfde stembureau, maar dat zit er nu even niet in. Het gemeentehuis in Beilen is, naast een sporthal in Westerbork en een zalencentrum in Smilde, de enige plek waar vandaag en morgen vervroegd kan worden gestemd in Midden-Drenthe.

“Allerlei kwaaltjes en 65 jaar, dus ik zit in de risicogroep”, licht Willems zijn besluit toe om eerder naar de stembus te gaan. “Die spreiding vind ik wel prettig. Niet dat ik wakker lig van die coronacrisis, maar op deze manier is er toch minder risico.”

Stemmen in de kantine van de sporthal in Westerbork. Barkrukken hebben plaats gemaakt voor stemhokjes. Beeld Reyer Boxem

Kiezers druppelen deze ochtend mondjesmaat binnen bij het stembureau in Beilen. Woensdag is het de beurt aan alle andere zeventien locaties en rijdt er ook een mobiel stembureau rond. De mogelijkheden om vervroegd te stemmen zijn geen overbodige luxe. Van de ruim 33.000 inwoners van de uitgestrekte gemeente Midden-Drenthe, is ongeveer 24 procent 65 jaar of ouder.

Veel briefstemmen

Wat vooral opvalt in de gemeente is het hoge aantal briefstemmen dat is binnengekomen. “Twee containers vol, ongeveer 7000 stemmen”, vertelt Piet Bakker (63), ervaren coördinator tijdens de verkiezingen. “Het blijkt nog een hele klus om het allemaal te tellen.”

Hoeveel mensen er vandaag komen stemmen? Bakker heeft geen idee. “Kiek’n wat ’t wordt!”, glimlacht hij. De coördinator is al sinds 1982 betrokken bij het stemmen, maar nog nooit was de organisatie zo’n grote klus. “Het is de meest bijzondere variant en heel intensief.”

Stemmen in de kantine

Acht kilometer verderop in Westerbork loopt het in het stembureau op rolletjes. Het eerste uur hebben in de kantine van de lokale sporthal veertien kiezers hun stem uitgebracht tussen de aan de kant geschoven barkrukken en dartborden.

De voorzitter van het stembureau, Albert Veldkamp, oogt tevreden. “We constateren ook dat genoeg kiezers buiten de kwetsbare doelgroep zijn gaan stemmen vanochtend. Maar dat is geen enkel probleem.”

De sporthal in Westerbork is een van de drie locaties in de gemeente Midden-Drenthe waar dit jaar vervroegd kan worden gestemd. Dat is bedoeld voor kwetsbare kiezers. Beeld Reyer Boxem

Niet iedereen is helemaal tevreden. Mariet Offermans (65) staat na het stemmen hoofdschuddend bij de auto. “We zijn drie stembureaus langs geweest. Steeds waren de deuren dicht. Hoe het nu gaat is niet echt professioneel. We konden nergens vinden waar we nu vervroegd mochten stemmen. Niet iedereen leest de krant.”

