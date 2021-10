Kwart van de coronapatiënten in het ziekenhuis is volledig gevaccineerd

Dat is veel hoger dan eerder werd geschat. Ziekenhuizen en artsen spraken dus dusver steeds over ongeveer 10 procent.

Van de patiënten die er zo slecht aan toe zijn dat behandeling op de Intensive Care nodig is, is inmiddels één vijfde volledig gevaccineerd.

Volgens het RIVM neemt het aantal gevaccineerden dat wordt opgenomen toe door de gestegen vaccinatiegraad. Volgens het instituut is het niet zo dat de vaccins er na verloop van tijd minder goed in slagen om ziekenhuisopname te voorkomen.

33 keer kleiner

De kans om als gevaccineerde op de IC terecht te komen, is volgens het RIVM gemiddeld 33 keer kleiner dan voor een ongevaccineerde. Gemiddeld bieden de vaccins een bescherming van 95 procent bescherming tegen ziekenhuisopname, zo becijfert het RIVM op basis van de laatste vaccinatie- en ziekenhuiscijfers.

De kans om na volledige vaccinatie zo ziek te worden dat ziekenhuisopname nodig is, is relatief klein. De kans om besmet te raken, is groter. “De bescherming tegen besmetting ligt volgens de internationale literatuur tussen de 60 en 80 procent”, zegt Brechje de Gier, epidemioloog bij het RIVM.

Dat er nu meer volledig gevaccineerden besmet raken dan voor de zomer, komt volgens De Gier door de gestegen vaccinatiegraad. Op dit moment is 81 procent van de 12-plussers in Nederland volledig gevaccineerd. Er zijn dus simpelweg veel meer volledig gevaccineerden.

Volgens De Gier blijkt uit internationaal onderzoek dat de vaccins na verloop van tijd minder goed worden in het voorkomen van een positieve testuitslag. Tegen ziekenhuisopname blijven ze tot dusver wél even goed beschermen. “We zien de effectiviteit van de vaccins in Nederland niet afnemen met de tijd, en ook internationaal wordt dat niet gezien.”

