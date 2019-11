Kunstenbond daagt de Nationale Opera wegens uitbuiting van freelancers

De freelance zangers hebben lange tijd met de leiding van het meest gesubsidieerde kunstgezelschap van Nederland over de kwestie gesproken. Ze boden aan om een verhoging van de tarieven stapsgewijs in te voeren. Maar die gesprekken liepen op niets uit. Volgens Peter van den Bunder, belangenbehartiger voor zelfstandigen bij de Kunstenbond, kwam de opera pas echt in beweging toen de bond dreigde met een rechtszaak. “Toen bleek dat ze de dagvaarding niet meer van tafel kregen, beëindigden ze onmiddellijk het gesprek over de tarieven.”

Het vaste koor van de Nationale Opera bestaat uit 55 werknemers, daar omheen hangt een schil van zeventig freelancers. Niet bij elke productie is zo’n groot koor nodig. Dat er een flexibele groep zangers is die niet altijd meezingt, is dus logisch. De Kunstenbond vindt dat die mensen per productie een tijdelijke arbeidsovereenkomst moeten krijgen. Nu huurt de opera de extra koorleden in als zzp’ers. In de kunstsector is geregeld dat meerdere dienstverbanden achter elkaar niet hoeven te worden omgezet in een vast dienstverband.

Van den Bunder: “Iemand als zzp’er inhuren is veel goedkoper. Het loon ligt lager en de werkgever hoeft niet te betalen voor pensioen, ziekte en andere zaken.”

Eerder zei Els van der Plas, directeur van Nationale Opera & Ballet, in deze krant dat zij ook vindt dat freelancers goed betaald moeten worden. Maar de consequentie daarvan zou zijn dat de ticketprijs omhoog moet of dat er alleen kleinere producties kunnen worden gemaakt, zei ze. Van de Bunder wijst erop dat het klimaat in Nederland echt veranderd is. “Er wordt beter gecontroleerd op schijnzelfstandigheid. Bovendien, als je zelf zegt dat je organisatie voor fair practice staat, kun je niet de helft van je personeel flink onderbetalen.”

Freelancers in de muzieksector hebben zich vorig jaar verenigd om gezamenlijk op te kunnen komen tegen de uitbuiting van musici die niet in vaste dienst zijn. Ze hebben de wind in de rug, want in de cultuursector wordt veel gesproken over eerlijker werkomstandigheden en beloning. Er is zelfs een fair practice code opgesteld waar eerlijke beloning nadrukkelijk in wordt genoemd. Maar door geldgebrek bij cultuurgezelschappen komt die betere betaling moeilijk van de grond. Uit onderzoek blijkt dat er 25 miljoen euro per jaar voor nodig zou zijn.

Daarom is deze zaak van belang, vindt Van den Bunder. “Er moet duidelijkheid komen over fair practice. Het is mooi dat daar een code is opgesteld, maar die papieren werkelijkheid komt nog lang niet overeen met de praktijk.”

