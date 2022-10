Kunst besmeuren, jezelf vastlijmen: wat bereiken klimaatactivisten met zulke acties?

Voedsel gooien naar schilderijen, snelwegen blokkeren en jezelf vastplakken met superlijm zijn het nieuwe demonstreren. Het doel: mensen wakker schudden, aandacht vragen voor de klimaatcrisis. Tegelijkertijd reageert een deel van de maatschappij met weerzin op zulke acties. Komt de boodschap dan wel aan?

Dinsdagavond klom klimaatactivist Jelle de Graaf, die gast was in talkshow Jinek, tijdens de tv-uitzending op tafel. Nadat hij zijn handen had vastgelijmd aan het tafelblad, legde hij zijn actie uit. “Al onze levens staan op het spel, mensen overlijden nu al aan de klimaatcrisis”, zei hij herhaaldelijk. In onder andere Pakistan en Nigeria zijn dit jaar duizenden mensen slachtoffer geworden van overstromingen. Een gevolg van klimaatverandering, waarvoor volgens De Graaf nog altijd te weinig aandacht is.

De Graaf was uitgenodigd om de actie van de Britse klimaatactiegroep Just Stop Oil te bespreken. Op 14 oktober gooiden twee klimaatactivisten van deze beweging tomatensoep tegen een schilderij van Van Gogh in een museum in Londen.

Beide acties passen in een relatief nieuwe trend binnen het klimaatactivisme, zegt promovenda Amarins Jansma van de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek naar de motivatie van bewegingen die in actie komen tegen maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering. “Je ziet sinds 2018 dat de manier van actievoeren in Europa kantelt. Nieuwe klimaatbewegingen, zoals Extinction Rebellion, hebben strategieën van burgerlijke ongehoorzaamheid opgenomen in hun actierepertoire, waarmee zij zich op de grens van de wet bevinden.”

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Hoewel dit soort acties mikt op het verstoren van de openbare orde en tot veel ophef leidt, zijn ze volgens Jansma meestal ‘geweldloos, gewetensvol en doelgericht’. Door bevelen van autoriteiten niet op te volgen, willen klimaatbewegingen nationale overheden herinneren aan hun verantwoordelijkheden omtrent klimaatproblemen.

Binnen klimaatbewegingen zijn de meningen over verstorende acties verdeeld. Zo reageerde Extinction Rebellion via Twitter op de ‘soepgooi-actie’ door te benadrukken dat sommige van hun actievoerders dit een goede zaak vinden, en dat anderen het te ver vinden gaan. Sommigen vrezen dat het averechts werkt en juist een negatieve impact kan hebben op mensen die zich hard maken voor klimaatproblematiek. Maar volgens Extinction Rebellion jaagt ook negatieve impact het debat aan. “Vandaag zeggen miljoenen mensen tegen elkaar: ‘Eigenlijk hebben ze wel gelijk, maar die actie ging me te ver’, waar het gesprek anders over sport of het weer gegaan zou zijn.”

Dinsdagavond zat klimaatactivist Rozemarijn van ’t Einde bij praatprogramma Op1. Van ’t Einde bleef op haar stoel zitten, maar sympathiseert wel met hardere acties. “Doordat acties extremer worden, worden andere acties meer geaccepteerd”, is haar redenering.

Aandacht voor de schade

De vraag of de boodschap van De Graaf en Just Stop Oil ook inhoudelijk het publiek bereikt, is volgens onderzoeker Jansma moeilijk te beantwoorden. “Het is afhankelijk van het beoogde doel wat de activisten voor ogen hadden. Als het doel was om aandacht te creëren, dan kun je zeggen: dat is ze gelukt.” Het beeld van het met soep bekladde schilderij verspreidde zich in een mum van tijd over de wereld.

Vaak lijkt er meer aandacht te zijn voor de schade van het schilderij dan de boodschap van de activisten. Ook lijkt er meer te worden gesproken over de actie van De Graaf en hoe hij van de tafel af kwam, dan dat hij zei dat er heel veel mensen dood gaan. Op zijn beurt krijgt De Graaf aanzienlijk meer media-aandacht dan Van ‘t Einde, wie enkel een inhoudelijke boodschap had.

Veel activisten krijgen te maken met dit dilemma: kies je de morele weg, dan krijg je vaak minder aandacht. Kies je de extreme weg, dan zou je steun kunnen verliezen. Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit: “Er is altijd een dunne lijn tussen aan de ene kant bewustzijn creëren en aandacht vragen, en aan de andere kant sympathie krijgen en het sentiment overbrengen.”

Van Stekelenburg verwijst naar het verloop van de boerenprotesten: “Toen ze in 2019 de deur van het Groningse provinciehuis ingooiden, zakte de sympathie voor hun acties met ruim 20 procent”. Volgens Stekelenburg zullen activisten dus acties moeten blijven organiseren om sympathie te winnen en te behouden.

