Kunnen we nu wél alle asielzoekers opvangen? Deze wethouders hebben er vertrouwen in

Asielzoekers in Ter Apel sliepen vorige week op stoelen: de asielgeschiedenis lijkt zich te herhalen. Het Coa zoekt avond aan avond naar opvangplekken voor vluchtelingen door heel Nederland. Hotels en noodlocaties zijn onmisbaar, net als vorig jaar. Toch staat Nederland er beter voor, zeggen vijf wethouders van asiel in middelgrote steden. Het Coa voert gesprekken over opvang met meer gemeenten dan vorig jaar.

Problemen in de asielketen werden vorige zomer door veel gemeenten en hulporganisaties een ‘opvangcrisis’ genoemd, veroorzaakt door bestuurlijk falen. Zij vonden dat er voor alle asielzoekers een plaats had kunnen zijn. Dit jaar verwacht het kabinet nog meer asielzoekers in Ter Apel. Kunnen we die allemaal opvangen?

Wat helpt het?

De gemeente Dordrecht krijgt voor het eerst een asielzoekerscentrum met minstens vijfhonderd plaatsen. “Ook omdat we dit jaar weer meer nieuwe asielzoekers verwachten”, zegt wethouder Chris van Benschop (GroenLinks). “Er moet iets gebeuren.” Van Benschop zegt dat Dordrecht een azc kan dragen, maar mensen vragen haar steeds vaker wat Nederland er mee opschiet. “Wat helpt onze locatie als er dit jaar 75.000 nieuwe asielzoekers binnenkomen”, zegt Van Benschop. “Al die anderen hebben nog geen plek.”

Toch wil Van Benschop daar niet teveel aan denken. Het probleem blijft volgens haar dat Nederland asielzoekers slecht opvangt, niet dat er te veel naar Nederland komen. “Mensen blijven vluchten, altijd. We hebben een collectieve plicht voor ze te zorgen. Alle gemeenten samen.”

Dorrit de Jong, GroenLinks-wethouder in Zwolle, is het daarmee eens. Wat je ook van de hoge instroom vindt, ellende in de opvang valt wat haar betreft te voorkomen. Telefoontjes van het Coa, of ze alsjeblieft een groep overgebleven asielzoekers uit Ter Apel kan herbergen, wil ze dit jaar voorkomen. Zwolle krijgt een opvanglocatie voor driehonderd asielzoekers, op termijn misschien zeshonderd.

Een vaste plek is volgens De Jong de enige juiste manier. Zo kunnen scholen schakelklassen optuigen voor vluchtelingen, en volwassen asielzoekers langzaam inburgeren. “Nu er zekerheid is, zullen Zwollenaren wennen aan het azc”, zegt De Jong. “Plots een asielboot naast de deur of hotels vol vluchtelingen zorgen niet voor draagvlak. Een buurt moet zich voorbereiden.”

Haags gedraal

Lang niet alle gemeenten werken momenteel aan zo’n vaste plek voor asielzoekers. Daar is tijd voor nodig, zegt Yusuf Çelik, wethouder in Tilburg voor de PvdA. Tijd die gemeenten de afgelopen maanden onbenut lieten: Nederland komt nog steeds duizenden opvangplekken tekort. “Een verloren jaar dus”, zegt Çelik.

Het lijkt erop dat de spreidingswet – waarmee het Rijk gemeenten kan dwingen tot de opvang van asielzoekers – er toch gaat komen, na een jaar politiek debat.

Çelik stoort zich aan het ‘gedraal’ van de landelijke overheid. Hij vindt dat Haagse politici spelletjes spelen over de rug van asielzoekers. “Gemeente hebben daar niet de luxe voor”, zegt hij. “Wij moeten de opvangcrisis oplossen, en voorkomen dat asielzoekers van noodplek naar noodplek gaan.” Dat er opnieuw meer asielzoekers naar Nederland komen mag daarbij geen excuus zijn. “Honderdduizend ontheemden uit Oekraïne vangen we gewoon op. Bij asielzoekers lijken er andere sentimenten te spelen, die uitmonden in een politiek spel.”

En het kan, zegt Çelik, asielzoekers opvangen zonder gedoe. Tilburg opende dit jaar twee nieuwe locaties voor asielzoekers, volgens Çelik zonder dat de buurten eromheen overlast ervaren. “Mensen maken zich onterecht zorgen over opvang. Dat komt door beelden op televisie en meningen in de landelijke politiek.”

Werken

In Venlo ziet Frans Schatorjé (EENLokaal) ook mogelijkheden voor vluchtelingen. Midden in een woonwijk naast een school verblijven nu vijftig asielzoekers, en dat gaat goed. Er zijn taallessen, de buurt en school hebben volgens Schatorjé veel contact. Als de spreidingswet er komt, gaat de wethouder kijken naar opvang voor meer asielzoekers. Ondertussen wil Schatorjé eigenlijk iets anders: vluchtelingen laten werken.

Zijn stad registreert per jaar 35.000 arbeidsmigranten, die een paar maanden in Nederland komen werken. Zij hebben ook allemaal huizen nodig, een stevige opgave voor de gemeente Venlo. Als asielzoekers sneller en vaker zouden mogen werken, kunnen zij in die huizen wonen. “Dan hebben we minder Polen en Roemenen nodig, en kunnen asielzoekers sneller integreren.”

Zo raken we uit de crisisstand, concludeert Dorrit de Jong uit Zwolle. “Als we de opvang goed regelen, worden we niet overvallen door het aantal asielzoekers dat deze kant op komt.”

Ook Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn, vindt het zijn taak om mensen op de vlucht op te vangen. “Nederland heeft vol overtuiging verdragen ondertekend die dat borgen. Dus we doen ons best. Als bestuurder heb je ook de taak om te staan voor wat nodig is, ook bij maatregelen waar niet iedereen het mee eens is.” Maar anders dan de wethouders denkt hij dat problemen in de opvang niet altijd te voorkomen zijn. De hoge instroom zet Heerts aan het denken. “Ik zie dit met name als een asielcrisis; er is wereldwijd een toenemend aantal mensen op de vlucht. Dat is misschien deels te voorzien, maar echt niet helemaal en in al zijn consequenties. Niet alles is planbaar.”

VVD-congres in het teken van asiel en migratie Het thema asiel en migratie zal deze zaterdag waarschijnlijk de nodige discussies en emoties losmaken op het voorjaarscongres van de VVD in Apeldoorn. Tijdens het vorige congres van de liberalen, in november, moest premier en partij-voorman Mark Rutte beloven dat hij zich persoonlijk zou inzetten om de aantallen (arbeids)migranten in Nederland omlaag te krijgen. ‘Zijn glasheldere beloftes verdienen nu concrete opvolging’, zo schreef een groep kritische VVD-leden vorige maand aan het hoofdbestuur. Ook de Tweede Kamerfractie is in afwachting van kordate maatregelen van het kabinet. Op basis van Ruttes belofte stemde die fractie namelijk in met de spreidingswet.

