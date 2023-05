Kun je een gewelddadige complotdenker laten deradicaliseren?

De rechter wendt zich in januari vorig jaar tot Max van den B., de man die een paar weken eerder met een fakkel voor het huis stond van minister Sigrid Kaag. “Je gaat iemand niet thuis opzoeken en bedreigen”, zegt de politierechter. “U zegt te strijden voor de democratie, maar deze actie heeft helemaal niets te maken met democratie.”

Het is een voorbeeld van de dreiging die het populaire extremistische narratief van een ‘kwaadaardige elite’ vormt, zegt de AIVD. De inlichtingendienst waarschuwde onlangs in zijn jaarverslag dat het risico bestaat dat mensen op basis van deze complottheorieën geweld goedpraten en zelf radicaliseren en geweld gaan gebruiken.

Ongeveer 100.000 mensen geloven in meer of mindere mate in het narratief, schat de dienst die spreekt over anti-institutioneel extremisme. De afgelopen jaren greep de overheid in bij de opkomst van andere vormen van extremisme zoals jihadisme en rechts-extremisme. Omvangrijke programma’s zijn ingezet waarin deradicalisering een van de pijlers is. Kan dat ook een antwoord zijn voor groepen complotdenkers die geneigd zijn geweld te gebruiken?

Werkloze complotdenker

“Bij deradicalisering focusten we lange tijd op jihadisme en rechts-extremisme”, zegt Daan Weggemans van de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar deradicalisering en re-integratie van gewelddadige extremisten. “Het gaat om veelomvattende programma’s. Van ideologische gesprekken, tot sociale begeleiding en gesprekken met iemands omgeving. Het doel is het versterken van iemands positie en het op afstand krijgen van het netwerk waarin iemand zit. Naar mijn idee zijn die methodes ook nuttig bij complotdenkers die doorslaan.”

Sinds de coronapandemie ziet het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) een forse toename van hulpvragen van burgers en professionals als het gaat om ‘breder radicaal gedachtegoed’. Het LSE werd in 2015 opgericht als onderdeel van de jihadisme-aanpak. Inmiddels buigt het steunpunt zich ook over de combinatie van anti-overheidssentiment, complotten en ‘extreme onverdraagzaamheid’ tegenover ‘het systeem’ of ‘de elite’.

Vaak gaat het om mensen die niet direct gewelddadig zijn, maar door verspreiding van extremistisch gedachtegoed wel kunnen bijdragen aan een milieu ‘waarin geweld kan floreren’. Begin dit jaar is een pilot gestart om vragen van burgers en professionals in kaart te brengen en te adviseren over hoe om te gaan met deze vorm van radicalisering. Een van de belangrijke vragen is wanneer radicale ideeën daadwerkelijk zorgelijk en risicovol zijn.



Radicaal zijn mag, geweld niet

Onderzoeker Weggemans waarschuwt tegelijkertijd. Niet iedereen die gelooft in een kwaadaardige elite moet je wegzetten als extremist die in aanmerking komt voor deradicalisering. Sterker nog: het gaat maar om een kleine groep. “Wie in dit soort ideeën gelooft, vormt niet gelijk een veiligheidsprobleem”, zegt hij. “Wantrouwen in de overheid mag, radicaal zijn ook. De grens ligt bij het gebruiken van geweld.”

Voor zover bekend is deradicalisering nog niet toegespitst op gewelddadige extremisten in de complothoek, zeggen deskundigen. De reclassering heeft wel een speciaal team dat zich richt op radicalisering waar ook complotdenkers onder kunnen vallen die in aanraking komen met de politie.

In elke regio is een zorg- en veiligheidshuis gevestigd dat zorgelijke signalen bespreekt over individuen. Een complotdenker die aantoonbaar geweld wil gebruiken, kan in zo’n huis worden besproken. Hulporganisaties begeleiden iemand die in een extremistische complothoek belandt, omdat hij bijvoorbeeld werkloos is en de hele dag op zijn zolderkamertje zit, naar werk. Indien nodig schakelen zij psychische hulp in.

Complotdenker is niet altijd probleem

Bij de groep complotdenkers die bereid zijn geweld te gebruiken, zijn parallellen te trekken met de aanpak van jihadisme en extreemrechts. “Bij de inzet van dit soort programma’s maakt het niet uit of je te maken hebt met anti-overheidsextremisme of iemand die in rechts-extremistische kringen verkeert”, zegt Weggemans. “Het gaat erom wat er speelt in hun leefgebieden en het weghalen van risicofactoren.”

Wat wel wezenlijk anders is bij de groep gewelddadige complotdenkers, is de zogenoemde ‘exitstrategie’. Hoe krijg je iemand uit deze extremistische hoek? Wat mensen overkomt in hun omgeving is nog altijd actueel en aanwezig en onderbouwt hun narratief in het mogelijke proces van radicalisering. Denk aan anti-overheidssentiment vanuit aardbevingsproblematiek of de toeslagenaffaire. “Dat maakt het lastig om hen uit die wereld te halen”, zegt het extremismesteunpunt.

Onderzoekers van het Landelijk Steunpunt Extremisme willen niet met voor- en achternaam genoemd worden vanwege mogelijke veiligheidsrisico's.

