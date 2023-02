Kuipers besluit: Groningen behoudt toch hartchirurgie voor kinderen

Ook Rotterdam blijft deze operaties aanbieden. De centra in Utrecht en Leiden verliezen een deel van hun kinderhartchirurgie, zo staat in het voorgenomen besluit dat Kuipers maandag naar de Tweede Kamer stuurde.

Kuipers komt daarmee terug op de beslissing van zijn voorganger Hugo de Jonge, die de kinderhartchirurgie wilde concentreren in Rotterdam en Utrecht. Daar kwam veel kritiek op. Met name uit Groningen kwam fel verzet, vanwege de relatief lange reistijd die kinderen en hun ouders zouden hebben naar de twee centra in de Randstad.

Kuipers herriep dat besluit uit 2021, won nieuw advies in en vroeg daarna de Universitaire Medische Centra om zelf de knoop door te hakken welke twee van de vier centra de operaties mochten blijven doen. De ziekenhuizen gingen niet in op dat voorstel, en legden de beslissing vorige week opnieuw op het bord van de minister.

De Nederlandse Zorgautoriteit raadde in december nog af om de kinderhartchirurgie op dit moment te concentreren. Dat zou ‘grote en onomkeerbare gevolgen’ hebben voor de getroffen ziekenhuizen, die verder gaan dan alleen deze hartoperaties. Het zou kunnen leiden tot een sluiting van de kinder-intensive care in de ziekenhuizen die de zorg verliezen, en ook gevolgen hebben voor andere acute zorg.

De kinderhartcentra kunnen tot 27 februari reageren op het voornemen van Kuipers.