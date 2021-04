Kroongetuige Nabil B. wil over één ding niets kwijt: de geheime telefoons in zijn cel

Het begon met een handdruk, legde kroongetuige Nabil B. zijn relatie met Ridouan T. vrijdag uit. Ergens tussen 2006 en 2009 ontmoette hij de hoofdverdachte in monsterproces Marengo in een theehuis. Daar was B. binnengestapt samen met Mohamed R., zijn voormalige boezemvriend en medeverdachte. “Mohamed R. heeft me uitgelegd dat T. een goede vriend van zijn broer was”, verklaarde B.

Op de derde zittingsdag in de Amsterdamse Bunker mocht advocaat Inez Weski het voortouw nemen. In Marengo staat zij T. bij. Het Openbaar Ministerie ziet hem als het hoofd van een criminele organisatie, waartoe de zestien andere verdachten in het proces zouden hebben behoord. Volgens justitie zijn de mannen onder meer betrokken bij een reeks moorden en pogingen daartoe.

Weski zei een dag of twee te kunnen vullen met vragen voor de kroongetuige. Maar dat zit er niet in. Het proces is een van de meest complexe strafzaken in de geschiedenis, en telt talloze partijen die B. stevig aan de tand willen voelen over de verklaringen die hij heeft afgelegd bij justitie. De raadsvrouw moest haar onderwerpen vrijdag dus zorgvuldig wegen in de zwaarbeveiligde rechtbank.

Geheime telefoons in zijn cel

Een van de zaken waar zij meer over wilde weten, was de kennismaking tussen B. en haar cliënt. Na hun eerste ontmoeting, hingen de twee vaker in hetzelfde theehuis rond, zo verklaarde de kroongetuige. En ook in andere ‘lounges’ zagen ze elkaar. “Op een gegeven moment zei Ridouan T.: je mag mijn nummer pakken.”

Dat weigerde B. naar eigen zeggen. Hij wilde geen ‘jumper’ zijn, iemand die anderen passeert. “Dat zou bij de broers Saïd en Mohamed R. de reactie hebben kunnen oproepen van: hé, gebruik je ons als brug”, legde B. uit. “Dus we spraken af dat als ik hem nodig had, ik T. kon bereiken via Saïd R. of Mao R.”

Snel en uitgebreid gaf de kroongetuige antwoord op de vragen van Weski, ook wanneer de gemoederen hoog opliepen, of de ondervraging verzandde in een chaotische woordenwisseling tussen de advocaat, rechters en het OM. Door justitie getraind om te getuigen is hij niet, antwoordde B. ontkennend op een vraag van Weski. “Vindt u dat nodig dan?”

Wat betreft een onderwerp hield de kroongetuige de kaken stijf op elkaar: geheime telefoons in zijn cel. Tijdens een eerdere zitting bleek dat B. onder ede heeft gelogen over de iPhone die hij tijdens zijn gevangenschap stiekem bezat. “Is er nu een telefoon waarvan wij niet weten?”, vroeg Weski hem. B. wilde geen antwoord geven, ook niet toen de rechter daarop aandrong. Zijn advocaten zeiden later dat hij daarover niks mag loslaten, omdat vanwege veiligheidsredenen geheim moet blijven waar B. gevangen zit.

Maandag mogen andere advocaten de kroongetuige ondervragen.

