Kroongetuige Nabil B. is enige die spreekt op eerste dag Marengo-proces. ‘Ik stond tussen twee vuren’

Met sirenes, zwaarbewapende agenten en helikopters werd hun komst aangekondigd. Beurtelings arriveerden de zestien verdachten bij de Bunker, de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam Nieuw-West, waar maandag de inhoudelijke behandeling van strafproces Marengo begon. Voor het eerst nam ook sleutelfiguur Ridouan T. plaats in het beklaagdenbankje. Het Openbaar Ministerie ziet hem als het onbetwiste hoofd van een criminele organisatie die moorden tot doel had.

T., gehuld in een zwart donsjack en met kort geschoren haren, hield zijn kaken op elkaar. Over de waslijst van verdenkingen tegen hem had hij ‘vooralsnog niks te melden’. Ook de meeste andere verdachten reageerden afwijzend op het verzoek van de rechtbank een eerste reactie te geven op de beschuldigingen van justitie. Een aantal van de mannen gaf aan niet te willen dat hun stem wordt opgenomen. “Hij is bang dat het bij The Voice of een uitzending van Videoland terechtkomt”, legde een advocaat het bezwaar van zijn cliënt uit.

In totaal staan er zeventien verdachten terecht in monsterproces Marengo. Saïd R., die de rechterhand van T. zou zijn, wacht nog in Colombia op uitlevering aan Nederland. De mannen worden vervolgd omdat zij betrokken zouden zijn geweest bij zes liquidaties. Onder meer Samir Erraghib werd om het leven gebracht, in 2016, terwijl zijn 7-jarige dochter naast hem in de auto zat. Erraghib zou met een rivaal over T. en zijn organisatie hebben gekletst.

Ook verdenkt het OM T. en de anderen van vier moordpogingen, meerdere voorbereidingshandelingen voor liquidaties, een poging tot het veroorzaken van een explosie en het lidmaatschap van een criminele organisatie. Iedere verdachte had een andere rol, zei de officier van justitie in de rechtszaal. De een ritselde auto’s of telefoons, anderen waren zogeheten ‘spotters’, die de bewegingen van doelwitten nauwgezet in kaart brachten. “Ze waren allemaal onmisbare schakels”.

T. wilde kroongetuige vermooorden

Eén van de verdachten was wél zeer spraakzaam: kroongetuige Nabil B.. Hij was naar eigen zeggen ook lid van de criminele organisatie, maar besloot in 2017 over te lopen naar justitie nadat een voormalige buurjongen van hem per vergissing werd vermoord. Vermoedelijk vanwege zijn belastende verklaringen tegen T.’s organisatie, zijn zowel B.’s broer als zijn advocaat Derk Wiersum omgebracht. De verdachten van deze ‘wraakmoorden’ worden berecht in een apart proces, Marengo draait om de periode tussen september 2017 en begin 2015.

In een afgeschermde getuigencabine legde B. uit dat hij besloot ‘over te stappen’ omdat hij via via had gehoord dat T. hem wilde vermoorden. Aan de familie van zijn omgebrachte buurjongen had de kroongetuige namelijk verteld dat T. achter de vergismoord op hun zoon zat. Zelf wordt B. ervan verdacht de auto voor de liquidatie te hebben geregeld.

De kroongetuige legde uit het gevoel te hebben gehad tussen ‘twee vuren’ te staan. Aan de ene kant was daar de familie van zijn buurjongen, volgens B. ‘een familie met een reputatie’. Aan de andere kant stond T..

B., die in de rechtszaal razendsnel sprak en zijn woorden soms inslikte, stapte naar justitie. “Ik voelde me in het hol van de leeuw”, blikte hij terug op die keuze. “Wetende dat ik ook een stap had gezet die ‘buiten’ not done is. Maar ik was vastberaden om uit te leggen hoe dingen gingen.”

Tot nu toe heeft de kroongetuige 41 zogeheten ‘kluisverklaringen’ afgelegd. Komt hij de afspraken uit de overeenkomt met het OM na, dan heeft justitie hem twaalf in plaats van 24 jaar celstraf beloofd.

