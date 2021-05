Kroongetuige liquidatieproces Ridouan T. schort overeenkomst met OM op

De kroongetuige Nabil B., wiens broer in maart 2018 en wiens advocaat Derk Wiersum in september 2019 werden vermoord, heeft verklaard voorlopig geen enkele medewerking meer te verlenen. B. zou woensdag verklaren tijdens een zitting in het proces, maar is niet verschenen. Volgens zijn advocaten komt het OM stelselmatig afspraken niet na met betrekking tot veiligheidsmaatregelen voor B. en zijn gezin.

Ook in 2020 staakte B. al eens zijn verklaringen, omdat hij zich na de moord op Wiersum aanvankelijk niet kon laten bijstaan door de advocaat en adviseur van zijn keuze. Eerder tijdens het proces blunderde het OM onder andere met het per ongeluk vertonen van foto's van de kroongetuige in het strafdossier, tegen de afspraken in. Anderzijds rezen er tijdens de zittingen eerder dit jaar twijfels over de betrouwbaarheid van B. door uitgelekte appgesprekken van de kroongetuige.

“Het OM faalt op ieder vlak”, aldus de advocaten nu. “B. heeft gezegd: tot hier en niet verder.” Het is, aldus de raadslieden, voor de kroongetuige niet verantwoord om op deze weg door te gaan. De bezwaren van B. richten zich op ‘heel specifieke veiligheidsaangelegenheden voor hem en zijn gezin’, zo lichtten de advocaten toe. B. wordt volgens hen door justitie onder druk gezet en de advocaten zouden worden geweerd. Zo wilde de rechtbank geen nadere toelichting geven achter gesloten deuren van de raadslieden, zoals zij hadden voorgesteld.

Het OM heeft laten weten ‘verrast’ te zijn door de stap van hun kroongetuige. Diens advocaten hebben de rechtbank en het OM dinsdagavond in een e-mail op de hoogte gesteld.

Wraakoefening

B. heeft zich eerder beklaagd over de zijns inziens gebrekkige veiligheidsmaatregelen die justitie voor hem en zijn naasten heeft getroffen. Daar leek hij alle redenen toe te hebben: een week nadat het OM bekendmaakte dat het een kroongetuigendeal met hem had gesloten, in maart 2018, werd B.’s broer doodgeschoten. Aangenomen wordt dat deze moord een wraakoefening is geweest voor het ‘verraad’ van B. In september 2019 werd B.’s toenmalige advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. Familieleden van B. zijn al jaren ondergedoken.

Nabil B. behoorde naar eigen zeggen tot de bende van Ridouan T., de hoofdverdachte in het proces Marengo. In 2017 liep hij over naar justitie, onder meer omdat hij bang was zelf te worden vermoord. De T. heeft volgens justitie opdracht gegeven voor een reeks onderwereldmoorden. In december 2019 werd de gezochte drugscrimineel in Dubai opgepakt.

De rechtbank heeft laten weten het proces woensdag voort te zetten, ondanks de weigering van B. verder te verklaren. De rechtbank bespreekt de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker. Hij werd in september 2015 in Huizen doodgeschoten. De vijf verdachten in dit dossier, onder wie T., hebben te kennen gegeven dat zij geen vragen van de rechtbank willen beantwoorden.