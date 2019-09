Kroegeigenaar Minnes neemt noodgedwongen afscheid van zijn rookhok

“Ik wil eigenlijk wel in een hoekje liggen janken, maar dat gaat niet, nee toch?” Paul Minnes, de vijftigjarige uitbater van ‘modern bruin café’ Re-spons in Leiden vraagt het met een Leids accent. Hij ruimt zojuist aangeleverde voorraden drank op, zet de afschuimspatels in een pot water naast de biertap en doet de deur naar het terras open. Het bordje dat aangeeft waar de rookruimte is, blijft nog op zijn plaats, terwijl dat eigenlijk niet meer mag.

De Hoge Raad bepaalde vrijdag dat horecagelegenheden geen rookruimte meer mogen hebben. De advocaat-generaal adviseerde dit eind mei al, dus de uitspraak van de Raad was geen totale verrassing.

“Toch hoopte ik stiekem op een andere uitkomst,” geeft Minnes toe. “Ik kan geen precies getal noemen, maar ik weet zeker dat ik omzet zal mislopen. Ik vind de uitspraak ook onterecht. In openbare gebouwen zijn rookruimtes nog wel toegestaan, maar in de horeca niet. Dan pak je het toch niet goed aan?”

Sinds 2008 geldt een rookverbod in de horeca. Alleen in rookruimtes mocht nog een sigaret worden opgestoken. Volgens Clean Air Nederland (CAN) ging ook dat in tegen het internationale tabaksverdrag, dat ook Nederland ondertekende. In februari stelde de rechter CAN in het gelijk en de Hoge Raad nam deze uitspraak vrijdag over. Een goede zaak, vindt CAN-voorzitter Tom Voeten. “We moeten toewerken naar een rookvrije generatie.” Hij wil nu ook dat roken op terrassen, festivals en evenementen verboden wordt.

Het kan een dure grap worden

Minnes – wijdvallend shirt en haren nonchalant door de war – mag het dan niet eens zijn met de uitspraak, hij is bovenal een pragmaticus: “Elf jaar geleden maakte ik een rookhok door de ruimte naast de bar met een harmonicadeur af te sluiten. Die kan ik nu gewoon weer opengooien. Maar ik ken genoeg collega’s die in hun kleine kroeg een puist van een rookruimte hebben gebouwd, en daar nu weer iets anders van moeten maken. Dat kan een dure grap zijn.”

Voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt dat uitbaters gecompenseerd moeten worden voor hoge kosten die zij hebben gemaakt voor de aanleg van de ruimtes. “Het is nog even afwachten, maar als de overheid daar niet toe bereid is, zal dat in het ergste geval via de rechter worden uitgevochten.”

Eerst moet er volgens hem een fatsoenlijke overgangstermijn komen voor horecaondernemers met een rookruimte. “In ieder geval tot de aanvang van het terrassenseizoen 2020.”

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid heeft een dubbel gevoel bij de afschaffing, zegt hij. Hij is in principe voor een rookverbod, maar de uitspraak doorkruist de afspraken met de horeca om rookruimtes pas vanaf 2022 op te doeken. Totdat hij half oktober opnieuw overleg pleegt met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en KHN, zal het verbod op rookruimtes nog niet worden gehandhaafd.

Voor café-eigenaar Minnes komt dat goed uit. “Ik heb het nogal druk deze dagen, de plaatselijke viering Leidens Ontzet is bijna. Tot die tijd verander ik niks aan mijn rookruimte. Maar daarna loop ik liever geen risico op zeshonderd euro boete, en maak ik waarschijnlijk een gok- en spelgedeelte van de rookruimte.”

Bang om zijn vaste klanten kwijt te raken, is hij niet. De verstokte rokers voor wie hij de ruimte bouwde, zitten liever te paffen op het terras. “Zelfs zij vinden het stinken in de rookruimte.”

