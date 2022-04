Kritische deskundige ‘geïntimideerd’ na lekken rapporten giftige stoffen – en hij is niet de enige

Zijn geweten begint te knagen als afgelopen zomer grote commotie ontstaat onder omwonenden van een asfaltcentrale in Nijmegen-West. Maandenlang doet deskundige Cor Coenrady in opdracht van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) onderzoek naar giftige stoffen, uitgestoten door fabrieken op het bedrijventerrein. Hij stuit naar eigen zeggen op ernstige tekortkomingen in het toezicht op de zwaar vervuilende industrie.

De gerenommeerde milieu-expert, die ook optreedt als gerechtelijk deskundige, weet op dat moment iets wat omwonenden nog niet weten. Uit nieuwe metingen blijkt dat de asfaltfabriek de uitstootnorm voor paks – een verzameling kankerverwekkende stoffen – met een factor zeventien overschrijdt. Een conclusie die de omgevingsdienst volgens Coenrady onder de pet houdt. “De uitkomst kwam de wethouder slecht uit. Mijn werkgever wilde die documenten niet openbaar maken.”

Misstand onder geheimhouding

Coenrady tekende eerder voor geheimhouding, maar vindt dat hij met de misstand naar buiten moet treden. De deskundige lekt twee documenten met vertrouwelijke meetgegevens naar omwonenden en de milieubeweging in Nijmegen. Zij stappen vervolgens naar de lokale pers. Zijn ‘schaduwdossier’, met daarin 865 documenten, bewaart Coenrady voor de zekerheid. Hij wil de stukken pas vernietigen als deze openbaar zijn gemaakt.

Coenrady, die ook wordt ingehuurd door de provincie Gelderland, een van de opdrachtgevers van de ODRN, belandt daar even later op een zijspoor. “Ontslagen vanwege het lek”, is zijn stellige overtuiging, iets wat de provincie ontkent. Het conflict loopt begin deze maand uit de hand als Coenrady een juridische brief krijgt, die is ondertekend door provinciebestuurder Jan van der Meer. “Binnen een week moest ik alles vernietigen”, vertelt Coenrady. “Ook werd gedreigd met juridische procedures.”

De intimidatie van de deskundige maakt veel los in de Nijmeegse wijkraden en de lokale politiek. “Te bizar voor woorden”, vindt Hans van Hooft van de SP. Hij stelde onlangs raadsvragen. “Dit is pure arrogantie van bestuurders, die denken een klokkenluider klein te kunnen krijgen.” Ook Wendy Grutters van Stadspartij Nijmegen heeft er geen goed woord voor over. “Hij is officieel als deskundige ontvangen tijdens raadsvergaderingen. Deze klokkenluider dient beschermd te worden.”

Vaker intimidatie deskundigen

Wat Coenrady overkomt, staat niet op zichzelf. Vaker zijn deskundigen doelwit van (juridische) intimidatie door een overheid of bedrijf. Het speelt bijvoorbeeld ook in het granulietdossier. Na een uitzending van het onderzoeksjournalistieke tv-programma Zembla werden kritische deskundigen lastiggevallen door granulietproducent Bontrup, schreef Het Parool eerder dit jaar. Een van hen, hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen, vertelde op ‘intimiderende toon’ te zijn benaderd door het bedrijf.

Volgens het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD), een register waar ook Coenrady in staat, neemt intimidatie van deskundigen toe. Onlangs verspreidde het LRGD een enquête onder duizenden deskundigen in Nederland en België. De uitkomsten van de eerste honderd respondenten laat zien dat 40 procent van hen op een of andere manier wordt bedreigd, geïntimideerd of belaagd.

“Hoewel dit nog maar een klein deel is, vrezen we dat dit de trend is”, zegt LRGD-secretaris Nico Keijser. “Het lijkt wel onderdeel van een algemene verharding, die je overal in de maatschappij ziet.” Ook het Huis voor Klokkenluiders (HvK) maakt zich zorgen. “Het is een bekend fenomeen dat al wat langer speelt”, ziet HvK-woordvoerder Albert Roele.

Coenrady weigert vooralsnog documenten te vernietigen. Hij wil eerst zeker weten dat alles openbaar wordt gemaakt op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Iets wat de wethouder heeft beloofd aan de omwonenden, maar wat nog niet is gebeurd. De omgevingsdienst wil nog deze week met Coenrady om de tafel om de kwestie ‘uit te spreken’.

