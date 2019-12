Kritisch inspectierapport over Haga Lyceum blijft openbaar, oordeelt rechter

Het kritische rapport over het Cornelius Haga Lyceum, dat afgelopen zomer werd gepubliceerd, hoeft niet te worden ingetrokken. Dat heeft het gerechtshof Den Haag dinsdagmorgen in hoger beroep besloten. Het schoolbestuur wil dat het rapport van de Onderwijsinspectie, waarin onder meer staat dat er op de school sprake is zelfverrijking en financieel wanbeheer, wordt ingetrokken en wordt verwijderd van verschillende websites.

Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum probeerde in de zomer de publicatie van het rapport al tegen te houden. Toen besloot de rechter dat de publicatie kon doorgaan. Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) besloot op basis van het rapport dat het bestuur van de middelbare school moest opstappen. Omdat dat niet is gebeurd, draait de minister de geldkraan voor de school stapsgewijs dicht.

Het gerechtshof in Den Haag wijst het bestuur van het Cornelius Haga erop dat de school geen spoedeisend belang meer heeft om publicatie tegen te houden, terwijl dat wel de bedoeling is van een kort geding. Ten eerste, zegt het gerechtshof, heeft het oordeel van de Onderwijsinspectie halverwege het schooljaar geen invloed meer op de schoolkeuze van ouders en kinderen. Ten tweede heeft de school dit jaar meer leerlingen dan ooit verwelkomd. Van leegloop is dus geen sprake.

Volgens het hof lijkt het bestuur van de school vooral te willen bewijzen dat de beschuldigingen in het rapport niet kloppen. Daarvoor is een kort geding niet bedoeld, zegt het gerechtshof.

Ingetrokken inspectierapport

De huidige saga rondom de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam begon eind 2018, toen de AIVD in een waarschuwing melding maakte van ‘antidemocratische ontwikkelingen’. Een terechte waarschuwing, concludeerde toezichthouder op de inlichtingendienst begin december, maar wel te ongenuanceerd gebracht. Zo wekte de geheime dienst de indruk dat vaststond dat leerlingen lessen kregen die haaks stonden op democratische waarden, terwijl dat nog niet feitelijk uit het inlichtingenonderzoek was gebleken. De zorgen betroffen voornemens van radicale personen.

De waarschuwing resulteerde in ernstige bezorgdheid bij de gemeente Amsterdam, die ouders er vanaf dat moment van probeerde te weerhouden hun kind op de school in te schrijven. Verder trok de Onderwijsinspectie een positief rapport over de school in, en besloot de dienst om extra onderzoek te doen. Het inspectierapport waarover het hoger beroep ging, was het resultaat van dat extra onderzoek en is veel kritischer over de school dan de eerdere versie.

Er loopt nog een zaak over de rechtmatigheid van het besluit van minister Slob om de financiering van de school te stoppen. Die uitspraak wordt volgende maand verwacht.

