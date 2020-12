Kritieke patiënt is steeds meer de dupe van coronadrukte

De huidige piek in het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is slecht nieuws voor Nederlanders met een ernstige ziekte. Ziekenhuizen in het hele land raken overbelast, en moeten steeds meer schrappen in de reguliere zorg. Daarbij is de zorg die zo lang mogelijk overeind moest blijven steeds vaker aan de beurt, zo bleek woensdag uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het gaat om patiënten die snel een operatie of behandeling nodig hebben, bijvoorbeeld een transplantatie of operatie aan een tumor. Deze zorg geldt als ‘kritiek planbare zorg’: zorg die niet meteen of binnen een dag nodig is, maar wel binnen zes weken.

29 procent van de ziekenhuizen moet nu ook deze zorg deels afzeggen, zo blijkt uit cijfers van de NZa. Vorige week was dat nog 23 procent.

Grens overschreden

Inmiddels is 50 procent van alle reguliere zorg geschrapt, zo blijkt uit de NZa-cijfers. Vorige week was dat nog 40 procent. Daarmee is de grens overschreden die Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, eerder in de Tweede Kamer noemde. Bij het schrappen van meer dan 40 procent is volgens hem de ‘kwaliteit en veiligheid’ van de zorg op korte termijn niet meer te waarborgen.

De kritiek planbare zorg is een nieuwe categorie, tussen (semi-)acute zorg (zoals bij hartaanvallen en verkeersongelukken) en de ‘gewone’ planbare zorg in. Bij de eerste golf werd dit onderscheid nog niet gemaakt, en werd ook veel planbare zorg aan kankerpatiënten afgezegd. Nu gebeurt dat noodgedwongen opnieuw.

Op dit moment liggen er ruim 2700 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat is meer dan op de piek van begin november (toen waren het er rond de 2600), maar minder dan op de top van de epidemie begin april, toen op het hoogtepunt ruim 3700 patiënten op de ic’s en verpleegafdelingen lagen. Het aantal positieve testen bij de GGD daalde vorige week juist, maar het is de vraag of dat cijfer betrouwbaar is. Volgens het RIVM hebben zich mogelijk minder mensen laten testen vanwege de feestdagen.

Nog geen effect van de lockdown

Het effect van de harde lockdown van 15 december zou je rond deze tijd in de ziekenhuiscijfers moeten terugzien. Zorgelijk is dat het aantal patiënten deze week juist sneller is gaan stijgen.

Daarbij zullen ziekenhuizen ook weer vaker tijdelijk moeten stoppen met het verlenen van acute zorg, zoals ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Dat kondigde dinsdagavond een plotselinge opnamestop af, omdat het anderhalf keer zo veel coronapatiënten binnen kreeg dan verwacht. Ambulances moesten tot woensdagochtend 10 uur uitwijken naar andere ziekenhuizen. Die opnamestops zijn niet nieuw: in het voorjaar en in oktober moesten verschillende ziekenhuizen al tijdelijk de spoedeisende hulp sluiten. Op dit moment lukt het 3 procent van de ziekenhuizen niet meer om alle acute zorg te leveren, meldt de NZa.

Uitstel van zorg leidt tot een flink verlies van gezonde levensjaren, zo blijkt uit een inschatting van de effecten van de eerste golf door het RIVM. Tijdens de eerste golf zijn tussen de 34.000 en 50.000 gezonde levensjaren verloren gegaan door het uitstel van zorg.

Lees ook:

Overzicht ziekenhuiscapaciteit ontbreekt nog altijd

Veel belangrijke data van ziekenhuizen ontbreekt nog, zodat niet altijd duidelijk is welk ziekenhuis bedden over heeft.