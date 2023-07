Kritiek op Zomercarnaval zwelt aan na geweldsincidenten

Het Zomercarnaval in Rotterdam is ontsierd door schietincidenten en aanhoudingen. De Rotterdamse politie meldt dat er dit weekend in totaal 28 mensen zijn aangehouden, waarvan enkelen vanwege betrokkenheid bij geweldsincidenten op en rond het carnavalsfeest dat met name onder de Caribische gemeenschap een jaarlijks hoogtepunt vormt.

Vrijdag werd een persoon aangehouden vanwege mishandeling en zaterdagavond werden drie mannen opgepakt vanwege betrokkenheid bij een schietpartij in het centrum van de stad. Bij dat incident is een vuurwapen in beslag genomen. De vermoedelijke schutter werd door de politie neergeschoten nadat hij eerst zelf een slachtoffer had verwond. Eerder die dag vond ook al een schietincident plaats, ditmaal zonder gewonden. Beide incidenten vonden plaats op de Coolsingel.

Leefbaar: ‘Wild-west-toestanden’

Het jaarlijkse carnavalsfeest - met als hoogtepunt een kleurrijke straatparade - wordt sinds het ontstaan in 1982 al in verband gebracht met ongeregeldheden. De Rotterdamse coalitiepartij Leefbaar Rotterdam schreef op X (het voormalige Twitter) dat de binnenstad elk jaar in ‘een oorlogsgebied’ en ‘wild-west-toestanden’ verandert, en vraagt zich hardop af of het feest moet worden afgeschaft. Ook coalitiepartner VVD stelde raadsvragen.

Het aantal aanhoudingen was lager dan vorig jaar, toen er zeker veertig mensen werden opgepakt rond het Zomercarnaval. Bovendien zijn de meeste mensen niet ingerekend voor geweldpleging maar voor zaken als openbare dronkenschap en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs, meldt de politie.

Ook de organisatie van het Zomercarnaval zegt in een reactie te balen van de geweldsincidenten. “Het is triest dat dit is gebeurd”, zegt voorzitter Karel Willems tegen NOS. Wel vindt de organisatie dat het festival verder goed is verlopen.

Protest tegen bubblingverbod

Voorafgaand aan het feest ontstond er enige ophef omdat de organisatie alle ‘ordinaire en seksueel getinte’ dansvormen had verboden. Dat gold onder meer voor bubbling en twerken, populaire dansen waarbij vrouwen met hun billen schudden en mannen daar tegenaan schuren.

De organisatie vindt die dansen ‘provocerend en vulgair’, maar tegenstanders zagen een verbod dan weer als ‘koloniaal’ of ‘racistisch’. Die laatste groep trekt voorlopig aan het langste eind: er werd dit weekend intiemer gedanst dan ooit en volop geschuurd, ook uit protest. Politie en handhaving grepen niet in.

