Kritiek op Duo komt uiterst ongelegen voor ‘mbo-minister’ Dijkgraaf

Mbo’ers zouden vaker onterecht een studiebeurs voor uitwonende studenten aanvragen dan hun leeftijdsgenoten op het hbo of de universiteit. Dat is de boodschap die verborgen ligt in de fraudebestrijding van overheidsinstantie Duo, en waar Trouw woensdag over schreef na onderzoek van Investico. Het gebruikte algoritme ziet het volgen van een mbo-studie namelijk als een ‘risicofactor’ voor fraude, en dus als een reden om eerder tot extra controles over te gaan. Dat gebeurde ook al vóór 2015, toen ook hbo- en wo-studenten nog recht hadden op een basisbeurs.

Dat is allereerst een pijnlijke affaire voor de studenten die ten onrechte van fraude werden beschuldigd, en soms duizenden euro’s moesten terugbetalen. Maar het is ook een smet op het blazoen van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Hij wierp zich de afgelopen anderhalf jaar steeds meer op als ‘mbo-minister’. Bijna dagelijks hamert hij erop dat mbo-studenten eenzelfde behandeling verdienen als studenten aan het hbo of de universiteit. Daarmee oogstte hij veel lof in het werkveld.

Emanciperen én controleren

Dat nu uitgerekend de Dienst Uitvoering Onderwijs mbo’ers extra lijkt te wantrouwen, komt dan ook bijzonder ongelegen. Want hoewel een groot deel van de fraudebestrijding waarschijnlijk al voor zijn ambtstermijn plaatsvond, is Dijkgraaf wel politiek verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de uitvoeringsinstantie. Waar de bewindsman dus enerzijds de mbo-studenten emancipeert, ziet ‘zijn’ Duo anderzijds het volgen van een mbo-opleiding als een extra frauderisico.

Duo zegt een goede reden te hebben om een mbo-studie als risicofactor mee te nemen. Mbo-studenten gaan minder vaak op kamers omdat er vaker een onderwijsinstelling in de buurt van het ouderlijk huis zit. Wie dus toch een beurs voor uitwonende studenten aanvraagt, is volgens Duo verdacht en verdient extra aandacht, zeker als deze student zich ook nog eens inschrijft bij een familielid. Maar volgens experts kan deze methode leiden tot indirecte discriminatie. Opvallend veel studenten die bezwaar maakten tegen een fraudebesluit bleken bijvoorbeeld een migratieachtergrond te hebben.

Dweilen met de kraan open

“Ik moet hier echt van huilen”, zegt Jelmer Becker, voorzitter van Jobmbo, de belangenorganisatie voor mbo-studenten. “We zetten samen met het ministerie vol in op het verbeteren van het imago van het mbo en om kansengelijkheid en dezelfde rechten als hbo’ers en wo’ers te krijgen. Dat wordt nu in één klap teniet gedaan. Het is dweilen met de kraan open als dit soort systemen ongelijke behandeling in stand houden.”

Ook om een tweede reden komt het nieuws voor Dijkgraaf ongelegen. Sinds maandag kunnen ook studenten aan hogescholen en universiteiten weer een basisbeurs aanvragen, net als mbo’ers. Dat was voor 2015 ook het geval en toen werd er regelmatig misbruik gemaakt van het systeem. Zo ontvingen in 2009, voordat Duo actief ging controleren, naar schatting 40.000 studenten onterecht een studiebeurs voor uitwonenden.

Kan Duo fraude blijven opsporen, juist nu de groep bursalen weer flink groter wordt? Dat is nog maar de vraag, nu blijkt dat de opsporingsmethode mankementen vertoont. De SP riep woensdag in ieder geval op om de fraudebestrijding helemaal stop te zetten zolang Dijkgraaf nog onderzoek doet naar de werkwijze van Duo.

Zo werkt fraude met studiebeurzen Een student die bij zijn ouders woont, krijgt een aanzienlijk lagere basisbeurs dan een student die op kamers gaat of op een andere manier ‘uitwonend’ is. Vanaf september krijgt een thuiswonende student bijvoorbeeld 110,30 euro per maand, een uitwonende student liefst 439,20 euro. Sommige thuiswonende studenten schrijven zich daarom in op een ander adres, om op die manier alsnog de hogere beurs voor uitwonenden op te strijken. Sinds 2012 bestempelde Duo bijna 10.000 studenten tot fraudeur, al maakten zeker 1800 daarvan met succes bezwaar.

