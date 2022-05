Krapte op de arbeidsmarkt oplossen? ‘Voer een 32-urige werkweek in’

Meer arbeidsuren? Daar zitten veel werknemers helemaal niet op te wachten. ‘Ik kies bewust voor een vrije dag om er ook voor mijn kinderen te kunnen zijn.’

Wanneer Dana Frank als kind tussen de middag bij vriendinnetjes thuiskomt, voelt dat bijzonder. Dan zit er een moeder klaar met een kop thee en een koekje. Het is een geborgenheid die ze zelf niet kent. Haar eigen ouders zijn nooit voor zes uur thuis, het werkende leven biedt geen ruimte voor doordeweekse momenten met de kinderen. “Ik heb me in die tijd vaak eenzaam gevoeld”, zegt ze er nu over. “Dus toen ik zwanger werd van onze oudste, wist ik één ding zeker: ik ging dat anders doen.”

37 is ze nu en 32 uur per week als manager support werkzaam bij Kasparov Finance & BI in Breda. Vrijdag is de dag dat Frank voor haar zoon (vier) en dochter (anderhalf) klaarstaat. Daar komt bij dat ze nu ook veel dichter bij huis werkt. In plaats van met de trein naar de Randstad, stapt ze nu ’s ochtends op de fiets. Privé en werk zijn daarmee helemaal in balans. “Laatst belde het kinderdagverblijf. Mijn dochter was gevallen en had een tand verloren. Voorheen zou ik eerst twee uur onderweg zijn geweest, nu zat ik binnen een half uur met haar bij de tandarts. Gelukkig is mijn werkgever ook soepel in zulke situaties.”

‘De vrijdag is van mij’

Frank voelt zich niet verantwoordelijk voor de krapte op de arbeidsmarkt. Meer uren maken, zoals de AWVN bepleit? Ze voelt er weinig voor. “De vrijdag is van mij. In de ochtend gaat de oudste naar school en fiets ik met mijn dochter naar het bos of ga ik kaas halen op de markt. Vanaf de lunch zijn we met zijn drietjes. Heerlijk.” Problemen met de werkgever zijn er nooit geweest. “Mijn vorige baas vond het prima toen ik een dag minder wilde werken. Volgens mij gaan de meesten er al van uit dat een vrouw minder uren wil maken als ze kinderen krijgt. En ook hier was 32 uur geen probleem.”

Minder dan vier dagen werken, vindt Frank geen optie. “Ik wil hier ook waardevol zijn, bovendien wordt het dan financieel een uitdaging. Maar zolang de kinderen naar de basisschool gaan, zal het ook niet méér worden. Bovendien: je kunt wel willen dat mensen meer gaan werken, maar dan moeten veel dingen in Nederland ook anders worden ingericht. Ik heb een vriendin die 28 uur werkt. Als ze naar 32 uur zou gaan, gaat het extra salaris op aan de kosten voor het kinderdagverblijf. Als wij op vrijdag een activiteit op het werk hebben en ik probeer een extra dagdeel te boeken voor mijn dochter, lukt vaak niet. Er is te weinig personeel. Zolang zulke dingen niet goed zijn geregeld, heeft een oproep om meer te werken ook niet veel zin.”