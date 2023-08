Kostbare e-bikes zijn een gewilde buit. Wat kun je doen tegen diefstal?

€8586,70 staat er op het prijskaartje in de fietsenwinkel. Maar daarvoor krijg je ook een e-bike uit het topsegment; voorzien van een slot waar de fietsendief zijn tanden op stukbijt, weet de fabrikant. En toch is het helemaal niet zeker dat de eigenaar tot in lengte van dagen van zijn peperdure, in deepblue ocean-kleur gespoten stadsfiets kan genieten. De e-bike zit niet alleen bij de consument, maar ook bij fietsendief in de lift. Zozeer zelfs, dat verzekeraar Unigarant besloot een specifieke categorie, de fatbike, van verzekering uit te sluiten. In Amsterdam is de kans op diefstal van deze snelle vervoermiddelen, trendy bij coole jongeren, 90 procent.

Een e-bike is duur, dus voor dieven aantrekkelijk

“Ja, dat is Amsterdam hè, een studentenstad. Daar worden sowieso veel fietsen gestolen”, reageert Wim Bot van de Fietsersbond, expert in fietsendiefstal. “Maar feit is dat van alle gesloten fietsen nu zo’n 15 procent e-bike is en dat de aantallen groeien. De gemiddelde e-bike kost veel geld, ruim 2000 euro, en er zijn er ook steeds meer van. En naarmate de fiets duurder is, is de buit aantrekkelijker.”

Vaak is dat het werk van Oost-Europese bendes, blijkt uit onderzoek. Die halen soms hele kelderboxen tegelijk leeg, bijvoorbeeld van seniorencomplexen. Busje ervoor rijden, deurtje openbreken, en inladen maar. De diefstal van fietsen is, samen met die van auto's, inmiddels uitgegroeid tot de grootste schadeposten van verzekeraars.

Gps-tracker is hooguit deel van de oplossing

Mede daarom suggereerde het verbond van verzekeraars dat het goed zou zijn fietsen uit te rusten met gps-trackers, zodat ze te lokaliseren zijn. “Maar daarmee krijg je je fiets niet automatisch terug”, repliceert Wim Bot. Ja, als je je ontvreemde rijwiel toevallig aantreft op de openbare weg, dán mag je die wel terugnemen. Maar als je door het gps-signaal te volgen je fiets of e-bike via een raampje ontdekt in een afgesloten morsige garage of rommelschuur, zal je toch echt de politie erbij moeten halen om je eigendom terug te halen. “En bij de politie heeft fietsendiefstal geen hoge prioriteit”, weet Bot. “Ook bij het oplossen van fietsendiefstal is de ketting net zo sterk als de zwakste schakel.”

Vandaar dat lang niet alle slachtoffers van fietsendiefstal aangifte doen, al helemaal niet als hun fiets oud en onverzekerd was . En wat te doen als het traceersysteem een locatie in Oost-Polen of in diep Bulgarije aanwijst? “Zo’n systeem is hooguit een deel van de oplossing”, zegt Bot.

Wel kan de consument zelf leed voorkomen. Wie weet bijvoorbeeld zijn framenummer? Toch is dat noodzakelijk voor het doen van aangifte en het traceren van verdwenen eigendommen, bijvoorbeeld via het fietsendiefstalregister van de RDW. “Dat nummer staat bijvoorbeeld op je aankoopbewijs”, zegt Bot. “En eigenlijk weet iedereen toch dat een tweede kettingslot echt veiliger is.” En dan bedoelt Bot echt een apart tweede slot. Geen ketting die je vasthaakt in je ringslot. “Dat die niet best zijn, is al lang bekend. Zeker bij dieven.”

Gouden tips van de fietsersbond • Noteer je framenummer

• Gebruik twee afzonderlijke sloten

• Maak je fiets ergens aan vast, liefst aan fietsenrek of paal

• Is je fiets weg? Kijk dan even om de hoek. Daar zetten dieven fietsen vaak neer om te testen of je fiets geen lokfiets van de politie is. Ook mogen gemeenten verkeerd gestalde fietsen ‘wegknippen’.

• Bekijk de sociale media-accounts van de politieagenten. Die plaatsen weleens foto’s van gestolen waar die ze willen retourneren.

• Doe altijd aangifte bij diefstal

• Heterdaadje? Bel dan 112.

Lees ook:

Fiets gestolen? Grote kans dat hij in de buurt terug te vinden is

Onderzoekers lieten expres fietsen stelen.Met een chip erin. En dat was niet om de dief te pakken.