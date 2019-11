Korting op pensioen lijkt van de baan: Koolmees geeft pensioenfondsen jaar langer de tijd

Minister Wouter Koolmees van sociale zaken gaat de regels zo aanpassen dat de pensioenen volgend jaar niet gekort hoeven te worden. Dit bevestigen ingewijden. Hij geeft pensioenfondsen een jaar langer de tijd om hun reserves op orde te brengen. Begin volgende week stuurt hij een brief met deze strekking Tweede Kamer.

Koolmees zou bij de belofte dat de kortingen van de baan zijn een slag om de arm houden: mogelijk moet een aantal fondsen die in heel zwaar weer verkeren toch de uitkeringen verlagen. Bij die fondsen staan de reserves er zo slecht voor dat zij ook bij het versoepelen van de regels waartoe Koolmees bereid is, misschien niet ontkomen aan kortingen. Welke fondsen mogelijk toch de pineut zijn, blijkt op 31 december als de dekkingsgraden bekend zijn. Het overgrote deel van de miljoenen gepensioneerden en werknemers, voor wie nu nog een korting dreigt, heeft wel baat bij aanpassing van de regels.

Het kabinet kan met een beperkte aanpassing van de regels het pensioenakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel redden. Na jaren van tegenstellingen werd in juni eindelijk overeenstemming bereikt tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet. De intentie daarvan is om kortingen nu en in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Het zou een rare indruk bieden om te korten nu er een nieuw stelsel in aantocht is, zo menen regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

De vakbonden oefenden de afgelopen maanden druk uit op het kabinet. Zij dreigen hun handtekening onder het pensioenakkoord weg te halen als minister Koolmees de verlaging van de pensioenen niet tegenhoudt. Het akkoord moet de komende jaren worden vertaald in nieuwe wetten. Omdat de regeringspartijen geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer is de linkse oppositie nodig om die wetten aan voldoende stemmen te helpen. Net als de vakbonden willen daarom ook PvdA en GroenLinks dat Koolmees kortingen van tafel haalt.

