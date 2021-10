Korte gevangenisstraf na diefstal of wildplassen werkt niet, vindt de adviesraad. ‘Er zijn alternatieven, zoals een enkelband’

De kans om kortstondig in de gevangenis te komen na een relatief licht vergrijp als diefstal, een vechtpartij of zelfs wildplassen is in Nederland te groot. Beperk korte detentie en kies voor effectievere straffen. Dat schrijft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan minister voor rechtsbescherming Sander Dekker.

Korte detentie werkt vaak niet, concludeert de RSJ, een adviesorgaan van de regering. De tijd die iemand in de cel doorbrengt is te kort voor gedragsverandering en te kort voor re-integratie in de samenleving. Daarbij schrikt een korte celstraf niet af en is de kans groot dat iemand opnieuw in de fout gaat. Vooral ook omdat korte detentie schadelijk is; iemand kan bijvoorbeeld zijn of haar baan en huis verliezen.

Laat advies tot je doordringen

Die kennis is niet nieuw. Het Openbaar Ministerie, de reclassering, advocaten en rechters hebben al vaker gezegd dat korte straffen niet effectief zijn. Maar vanuit het kabinet en een deel van de Tweede Kamer klinkt een ander geluid, namelijk de roep om strenger straffen. “Neem kennis van dit advies, laat het tot je doordringen”, is nu de oproep van Mark Boumans aan politici. Boumans is raadslid van de afdeling advisering van de RSJ en voorzitter van de adviescommissie.

Ook hij hoort om zich heen veel steun voor hard straffen. “Als ik in mijn omgeving uitleg dat het anders kan en moet, dan begrijpen mensen dat wel”, zegt Boumans. “Er zijn alternatieven, zoals de enkelband, waarbij je prima kunt straffen, maar wel op zo’n manier dat de samenleving erbij geholpen is en degene die gestraft wordt verder kan. We hopen dat we die nuance in het debat aan de keukentafel kunnen brengen.”

Reageren op debat aan keukentafel

Het is die keukentafel waarop politici reageren. Dat leidt onder meer tot maatregelen als het taakstrafverbod. Voor bepaalde misdrijven mogen rechters niet langer een taakstraf opleggen. Bijna niemand in de strafrechtketen is hier gelukkig mee, ook de RSJ niet. “Heroverweeg het taakstrafverbod”, staat dan ook in het advies.

Jaarlijks verlaten ongeveer 31.000 Nederlanders de gevangenis. Van hen zitten er ongeveer 22.000 korter dan drie maanden vast. Bij ongeveer een kwart van die groep, ruim 7500 personen, gaat het om een zogeheten vervangende gevangenisstraf. Bijvoorbeeld omdat een boete niet is betaald. Zo kan het gebeuren dat iemand voor wildplassen in de cel belandt. “Als een wildplasser bij herhaling zijn boete niet betaalt, kan die uiteindelijk in de gevangenis komen”, zegt Boumans. “Die groep wil je niet in de gevangenis hebben. Dan moet je andere manieren van straffen kiezen. “Bijvoorbeeld door beter ons best te doen de boete te innen of iemand te laten werken als hij zijn boete niet kan of wil betalen.”

Taakstraf niet uitgevoerd

Een andere reden voor vervangende celstraf is het niet goed uitvoeren van een taakstraf. “Dat kan gebeuren als mensen niet gemotiveerd zijn, als de begeleiding niet optimaal is of als mensen onvoldoende inzien dat ze iets hebben gedaan dat bestraft moet worden.” Deze groep heeft volgens Boumans vaak meer baat bij zorg en begeleiding dan bij celstraffen.

Straffen is prima, zegt Boumans. “Dat dient meerdere doelen, waaronder vergelding. Maar als je de aantallen kortgestraften tot je laat doordringen en ziet wie er in de gevangenis komen, dan zie je dat we niet op de goede weg zitten. Met kleine aanpassingen kunnen we het beter doen. Regelmaat is voor gedetineerden belangrijk. Werk, wonen en wederhelft. Met een enkelband kan iemand naar het werk en is de kans op detentieschade kleiner, wat de kans op succesvolle re-integratie vergroot.”

Lees ook:

‘Slimmer straffen’ biedt ex-gedetineerden toekomst: ‘Een korte celstraf is al lang genoeg om dingen kapot te maken’

De ene helft van de ex-gedetineerden lukt het, de andere helft niet: de tweede kans pakken. Slimmer straffen, met enkelbanden bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat meer ex-gevangen hun weg vinden in de samenleving, zeggen deskundigen.