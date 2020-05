Kort geding BigGym: ‘We worden nog steeds aan het lijntje gehouden’

Een teleurstelling voor sportschooleigenaren: voor hen geen nieuws in de persconferentie dinsdag. Een verrassing was dat overigens niet: ’s middags maakte minister Van Rijn in een tweet bekend dat hij pas volgende week met meer duidelijkheid komt. Na druk van sportscholen vroeg hij het Outbreak Management Team wel te adviseren of sportscholen eerder dan 1 september open mogen.

Goed nieuws, maar geen reden voor feest, vindt sportschooldirecteur Jasper Otting. “We worden nog steeds aan het lijntje gehouden”, zegt hij. “Premier Rutte zei op 6 mei al dat hij wilde onderzoeken of sportscholen eerder open kunnen dan 1 september. Gisteravond zei hij precies hetzelfde, maar een concrete datum is er nog steeds niet.” De regels voor sportscholen zouden bovendien “oneerlijk” zijn. “Fijn dat de zwembaden weer open mogen, maar waarom sportclubs dan niet?”, vraagt de directeur zich af. “Dat voelt willekeurig.”

Sportscholen betalen de rekening voor die onduidelijkheid, vertelt Otting. “Na iedere persconferentie vragen onze leden: wanneer gaan jullie weer open? Inmiddels hebben veel mensen zich uitgeschreven. Begrijpelijk, als er geen vooruitzicht is op heropening. Maar voor een ondernemer is dat geen pretje.”

‘Kleine zweethokken met slechte hygiëne’

Tijd voor duidelijkheid dus, vindt Otting, en snel. Daarom voert zijn keten BigGym vandaag een kort geding tegen de staat in de rechtbank van Den Haag. De eisen: een einde aan de verwarring én sportscholen eerder toestaan weer open te gaan.

Zijn sportscholen niet extra gevaarlijk dan, met al die zwetende mensen? Tijdens de persconferentie van 6 mei beschreef Rutte sportscholen nog als “kleine zweethokken met slechte hygiëne”. Een ouderwets beeld, vindt Otting, dat dateert uit de jaren tachtig. “We zijn juist hard bezig om onze gym coronaproof te maken. De medewerkers maken ieder schroefje en elk tegeltje schoon. Onze sportscholen zijn ruim opgezet, tussen de 2000 en 3000 vierkante meter. Afstand houden tussen de apparaten is dus geen probleem.”

Bovendien zijn er strenge protocollen, voor als de sportscholen weer opengaan: “Bij ons zou iedereen sporten op reservering”, vertelt Otting. “Van tevoren én bij binnenkomst doe je een gezondheidscheck. En onze leden moeten ieder apparaat dat ze gebruiken, schoonmaken. Ook de wc.” Bovendien mag iedereen stipt één uurtje sporten, waarna zogeheten corona-opzichters een half uur de tijd hebben om de sportschool weer spic en span te maken.

Deel van de oplossing

Genoeg maatregelen dus, vindt Otting, om verantwoord open te gaan. “We zijn ook een deel van de oplossing”, benadrukt hij, “want gezond leven helpt om beter tegen het virus te kunnen.”

Het kort geding van woensdagmiddag vindt hij “best spannend”. Of hij zijn gelijk krijgt? “Geen idee. Het is voor ons sportschoolhouders geen dagelijkse bezigheid om een rechtszaak tegen de staat aan te spannen. Maar we dachten: er zijn in totaal 3,2 miljoen fitnessers in Nederland. Sportscholen hebben een maatschappelijke functie. Het is nu echt tijd om met de vuist op tafel slaan.”

