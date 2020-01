Korpschef Akerboom laat een krakende organisatie achter

Hij kwam weer thuis, zei Erik Akerboom toen hij in 2016 aantrad als korpschef bij de Nationale Politie. Na uitstappen bij onder meer de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), was hij terug bij de organisatie waar hij in de jaren tachtig zijn carrière begon.

Nu keert Akerboom (58) in zekere zin opnieuw terug naar huis. Bij de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst dit keer. Vanaf 1998 was hij er al directeur democratische rechtsorde. Nu zou hij volgens diverse media worden voorgedragen als de nieuwe directeur-generaal.

Zo zet de stoelendans in de veiligheidsbranche zich nog even door. Akerboom’s voorganger Dick Schoof vertrok een jaar na zijn aanstelling als baas van de AIVD alweer naar het ministerie van justitie en veiligheid. De plek die Schoof voor zijn overstap naar de geheime dienst achterliet bij de NCTV werd opgevuld door Pieter-Jaap Aalbersberg, daarvoor politiechef in Amsterdam. En zo kun je nog wel even doorgaan.

Lucht geven

Het is een cliché, maar Akerboom’s vier jaar als korpschef zijn roerig te noemen. Hij kreeg te maken met klachten over discriminatie op de werkvloer en over een gebrek aan diversiteit bij het korps. In 2016 kwam de nieuwe politiebaas midden in de reorganisatie terecht die van 26 korpsen één nationale organisatie moest maken. Op zijn bureau trof Akerboom brieven aan van zevenduizend medewerkers die het niet eens waren met hun overplaatsing of nieuwe functie. Zijn streven was om toegankelijk te zijn, en de ‘krakende politie-organisatie’ weer wat lucht te geven.

Hij trad ook nadrukkelijker naar buiten met een politieke boodschap. Zo pleitte hij voor een vuurwerkverbod en sprak hij zich uit over het drugsprobleem. “Wat wij doen staat op iedere website en op iedere voorpagina. Wij voeren politieke besluiten uit”, verklaarde Akerboom zijn politieke bemoeienis.

Nu de korpschef weer vertrekt bij de politie, is het kraken van de organisatie nog niet voorbij. Momenteel spelen vooral capaciteitsproblemen, waardoor agenten in verschillende grote steden taken noodgedwongen laten liggen.

Er wordt steeds meer van de politie gevraagd, zag Akerboom. Door de maatschappij, die roept om absolute veiligheid. En door de terreurdreiging en internetcriminaliteit die de aandacht opslokken; deze maand moest de politie voor het eerst in jaren weer een stijging van de geregistreerde misdaad melden, met name door online misdrijven.

Hoe Akerboom, vader van drie kinderen, met de druk omging? Door fit te blijven, liet hij zich in verschillende interviews ontvallen. De fervent wielrenner oefende ook nog regelmatig de beroepsvaardigheden. Korpschef of niet, hij wilde met collega’s op straat mee kunnen komen.

Lees ook:

Politie legt in grote steden taken neer

Er zijn volgens burgemeesters te weinig agenten om alles te doen. Daarom maken ze noodgedwongen scherpe keuzes.