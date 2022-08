Kopzorgen op de kermis, want elke week moet er nieuw personeel geworven worden

Als ze het niet over het weer hebben, dan gaan gesprekken tussen de kermisexploitanten op de jaarlijkse kermis in Tilburg wel over de vraag of zij hun personeel voor die week al rond hebben. Door een kakofonie van vallende munten, loeiende alarmen en keiharde popmuziek is kermisexploitant Dicky van Griensven (30) bijna niet te horen. “Je merkt wel dat er sinds corona iets is veranderd”, roept hij. “In een normaal jaar was ik wel tien keer aangesproken tijdens het opbouwen of ik nog mensen zocht. Nu niet.”

Van Griensven is eigenaar van een aantal attracties vol pushers, automaten waar kermisgangers zeer nauwgezet – of vol frustratie – kansmunten in duwen in de hoop een van de tientallen prijzen die boven hun hoofd bungelen te winnen. Hij mag in zijn handen knijpen. In vergelijking tot zijn collega’s op de kermis heeft hij het nog goed voor elkaar, met vier vaste krachten en tijdelijke helpers tot zijn beschikking die het rooster voor hem kunnen opvullen.

Eén attractie

Om ervoor te zorgen dat hij in Tilburg – misschien wel de belangrijkste kermis van het jaar voor de branche – zijn beste beentje voor kon zetten, koos Van Griensven ervoor om het dit jaar bij één attractie te laten. “Alle mensen die ik heb, heb ik hier wel nodig”, aldus de exploitant. Er zijn er wel meer die daarvoor kozen, zegt Atze Lubach, voorzitter van de kermisbond BOVAK, die vanavond, zoals bijna iedere avond, ook op de kermis rondwandelt. “Voor corona kwam dat eigenlijk niet voor.”

Net zoals de horeca heeft de kermisbranche sinds het begin van de pandemie moeite gehad met het vasthouden van personeel. De exploitanten probeerden hun vaste krachten in dienst te houden, waar mogelijk. Maar velen van de seizoenswerkers uit Nederland en Oost-Europa waar de exploitanten vast mee werkten, hebben intussen ander werk gevonden. Voorzitter Lubach: “Sommigen komen in het weekend nog wel helpen, maar doordeweeks niet meer. En dit zijn de mensen met kennis over hoe attracties in elkaar moeten worden gezet en hoe ze bestuurd moeten worden.”

Gebrek aan bezoekers is er niet op de jaarlijkse kermis in Tilburg. Beeld Roos Pierson

Juist die versnippering, een weekendje hier, weekendje daar, ziet Lubach als het grootste probleem. De 4000 paar handen die de kermisbranche volgens Lubach mist, uit zich niet alleen door flinke rijen met slechts één kassamedewerker, die op een slechte dag ook nog eens de kaartjes moet ophalen of de automaten moet bijvullen. Maar iedere nieuwe kermis, ongeveer om de week, moeten de exploitanten, soms met geen vaste krachten meer in dienst, de attractie of kraam weer bediend zien te krijgen. Dat gaat via sociale media best redelijk, aldus Lubach, veel jongeren willen graag op kermis werken. “Maar het brengt iedere week wel spanning met zich mee.”

Rennen

Van Griensven redt het voor nu met zijn vier vaste krachten, waaronder één Nederlander. Diens broer helpt soms ook mee, en samen weten die ook weer andere jongeren uit de buurt op te trommelen. Toen de vaste kassamedewerker, die munten verkoopt en punten telt, op vakantie was, kon er een collega van de kermis tijdelijk inspringen. Een schoonzus stroopte vrijdag toen het druk was haar mouwen op.

“Zodra mensen hier als sardientjes op elkaar staan, dan is het rennen”, zegt hij. De vaste mensen met wie Van Griensven al zeven jaar werkte, voornamelijk uit Litouwen, zijn sinds vorig jaar aan de slag in Zweden of Engeland, waar de lonen hoger liggen.

“Om weer vaste mensen aan te trekken voor het hele seizoen moeten ook bij ons de salarissen meestijgen, en dat doen ze ook”, onderstreept bondvoorzitter Lubach. “Maar die kunnen niet al te hoog zijn, want dit werk is ongeschoold en de exploitanten draaien ook op voor de kost en inwoning van alle werknemers, dat hoort erbij in deze sector.”

Op dit moment probeert Van Griensven de contacten met zijn oud-medewerkers warm te houden en ze eventueel over te halen weer voor hem aan de slag te gaan. Het liefste voor de komende winterseizoen al, als hij zijn attracties naar de kerstmarkten in Duitsland zal brengen. In eerste instantie niet voor de hele winterperiode, verwacht hij, maar alle kleine beetjes zijn welkom bij zijn pushers. “Are we r-r-r-r-ready for the next ride?”, klinkt een achtbaanomroeper in de verte. De kermisexploitanten kunnen het alleen maar hopen.

Gevraagd: ongeveer 4000 kermismedewerkers voor het gehele kermis hoogseizoen (maart tot oktober). Salaris kermismedewerker: tussen de 250 tot 350 euro per week, schat bondsvoorzitter Lubach. Daar komt ook volledige kost en inwoning bij. Opleiding: niet nodig. Kwaliteitseisen: sociaal, vlotte babbel, servicegericht, hardwerkend, lange uren willen maken.

