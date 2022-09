Kopen, kopen, kopen: Van Lienden maakte optimaal gebruik van druk op ministerie

Sywert van Lienden heeft maximaal gebruik gemaakt van de druk die het ministerie van volksgezondheid in april 2020 voelde om zo snel mogelijk grote hoeveelheden mondkapjes en andere beschermingsmiddelen te kopen. Dat beeld rijst op uit het onderzoek dat Deloitte vrijdag publiceerde. Van Lienden en zijn kompanen van de Relief Goods Alliance (RGA), de commerciële onderneming, hebben geen volledige openheid van zaken gegeven, schrijft Deloitte.

Deloitte heeft gesproken met betrokkenen, e-mails en andere documenten gelezen en opgenomen gesprekken beluisterd. Daaruit blijkt hoe groot de weerstand was binnen het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) om een deal te sluiten met Van Lienden. Het LCH was na de eerste corona-uitbraak in allerijl opgericht om zo snel mogelijk persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in te kopen en te distribueren. In maart 2020 stond Van Lienden op de stoep met zijn voorstel, maar dat zag het LCH niet zitten.

Kopen, kopen kopen

Een maand later was de nood hoog en de druk op het ministerie maximaal voelbaar. ‘De opmerkingen ‘kopen, kopen kopen’ en ‘maximaal inkopen’, worden daarbij veel aangehaald als een uitgangspunt voor de inkopen PBM bij het LCH in het voorjaar van 2020’, zo staat in het onderzoek van Deloitte.

Nieuw is deze informatie niet. Eerder al bleek uit onderzoek van de Volkskrant en Follow the Money hoe het ministerie zich onder druk liet zetten door Van Lienden, waarna het LCH onder protest akkoord ging met het contract met Van Lienden. Daarbij was het ministerie bang dat Van Lienden zou gaan concurreren met het LCH. Het was beter Van Lienden binnen te halen. Ook voor de beeldvorming, want Van Lienden voerde via de media de druk flink op.

Het ministerie wist dat het een contract sloot met een commerciële onderneming. Dat maakte het ministerie ook weinig uit; het wilde mondkapjes, zo snel mogelijk. Wel constateren de onderzoekers in het eindverslag dat Van Lienden de verwarring die er was rond de non-profit stichting en de commerciële bv in stand hield.

Drietal voelt zich vrijgepleit

Van Lienden en zijn kompanen Bernd Damme en Camille van Gestel laten weten dat zij zich vrijgepleit voelen door het rapport. Uit het eindverslag van Deloitte “blijkt dat geen onregelmatigheden hebben plaatsgevonden”, stelt het drietal.

Volgens het drietal heeft de overheid zelf bewust besloten om geen zaken te doen met hun non-profit stichting, de Hulptroepen Alliantie. “Het onderzoek maakt duidelijk dat de overheid zich destijds bewust was dat het een commerciële overeenkomst sloot met RGA”, aldus Van Lienden, Van Gestel en Damme. RGA was volgens hen een commerciële partij “die risico’s liep en ook winst kon maken, net als alle andere leveranciers”. De prijzen die RGA voor de mondkapjes vroeg, waren volgens de drie “conform de toentertijd vastgestelde prijzen door de overheid”. Van Lienden, Van Gestel en Damme erkennen wel dat ze “achteraf gezien beter hadden kunnen communiceren”.

Naast het onderzoek loopt er nog een strafrechtelijk onderzoek naar Van Lienden, Damme en Van Gestel. De huidige bestuurder van de Hulptroepen Alliantie, Wouter Jongepier, moet uitzoeken of de stichting een schadeclaim kan indienen tegen het drietal. In een reactie zegt Jongepier dat hij het Deloitte-rapport bestudeert. Het heeft er volgens hem alle schijn van “dat de ontslagen bestuurders de opgebouwde goodwill hebben misbruikt voor hun eigen gewin”.

