Koninklijk huis wil af van omstreden cadeaus

Wie nostalgie wil voelen naar ons koningshuis in vervlogen tijden, kan daarvoor terecht bij de Koninklijke Verzamelingen. In deze privé-collectie van het koningshuis bevinden zich geschenken uit het verleden van de Oranjes met veel sentimentele en financiële waarde. Denk aan een gouden zakhorloge met de inscriptie ‘kerstmis 1901’, geschonken door de jonge koningin Wilhelmina aan haar echtgenoot Prins Hendrik, of twee porseleinen poppen in klederdracht die Juliana in 1950 ontving tijdens een werkbezoek in Limburg.

Geschenken verkregen tijdens de koloniale overheersing

Niet de hele collectie is zo koosjer als deze poppen en het zakhorloge. Het koninklijk huis maakte donderdag bekend onafhankelijk onderzoek te doen naar objecten in het privé-bezit met een koloniale herkomst, op persoonlijk initiatief van het koninklijk paar. Het onderzoek moet uitwijzen of de objecten uit die periode op een eerlijke manier zijn verkregen. Dit in navolging van de Nederlandse overheid, die al eerder aankondigde om de rijkscollecties tegen het licht te houden en zo nodig te retourneren aan de voormalige koloniën.

Van overduidelijk geroofde objecten lijkt in de Koninklijke Verzamelingen geen sprake. Wel bevat de collectie verschillende voorwerpen die aan het koninklijk huis zijn geschonken door lokale machthebbers in Indonesië, die vooral in het zadel bleven omdat zij zich hadden onderworpen aan het Nederlandse koloniale bewind. Bij officiële gelegenheden gaven zij het Nederlandse koningshuis vaak geschenken, en niet altijd is duidelijk hoe die zijn verkregen.

Ceremoniële dolk geschonken door sultan met bedenkelijke reputatie

“Je hebt giften en je hebt giften”, zegt kunsthistoricus Rudi Ekkart. Hij leidt de commissie die het onderzoek naar de koninklijke collectie in gang moet zetten. Voor dat onderzoek is zeker anderhalf jaar voor uitgetrokken. “Veel cadeaus zullen te goeder trouw zijn gegeven. Maar het koningshuis wil zeker weten dat er geen geschenken tussen zitten die door de koloniale omstandigheden zijn afgedwongen. Bijvoorbeeld doordat ze zijn geschonken door wrede militairen die het volk onder de duim hielden.”

Zo ontving koningin Wilhelmina in 1938 een antieke ceremoniële dolk, een kostbaar wapen uit de achttiende eeuw dat is gemaakt van ijzer, goud en ivoor. De gulle gever van het voorwerp, Sjarif Mohamad Alkadrie, heeft zacht gezegd een bedenkelijke reputatie. Hij was de sultan van Pontianak, een stad in het huidige Kalimantan, en een felle aanhanger van het kolonialisme. Nog na de dekolonisatie spande hij (tevergeefs) samen met de Nederlander Raymond Westerling om de Indonesische regering omver te werpen.

Onderhandelen op basis van gelijkwaardigheid

Volgens Ekkart moet het onderzoek onder meer uitwijzen of inlandse vorsten en de Oranjes met elkaar spraken en onderhandelden op basis van gelijkwaardigheid. In sommige gevallen gaven lokale heersers namelijk niet alleen geschenken aan de Oranjes, maar kregen ze daar ook cadeaus voor terug. “Dat maakt het onderzoek behoorlijk ingewikkeld, want je hebt experts nodig die de lokale verhoudingen goed kennen.” Of de dolk uit Kalimantan eerlijk is verkregen, daar wil Ekkart niet op vooruit lopen. “Het onderzoek zal het uitwijzen.”

Historicus Karwan Fatah-Black, niet betrokken bij het onderzoek, is te spreken over het initiatief van het koningshuis. “Het is best uniek dat ons koningshuis zo voortvarend te werk gaat. En het is goed dat er niet alleen wordt gekeken of de collectie rechtmatig is verkregen, maar ook of dit op een rechtvaardige manier is gebeurd, dus met inachtneming van de koloniale context. Ik hoop dat het andere mensen met een privécollectie aanzet om ook onderzoek te doen.”

