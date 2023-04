Koningsdag 2023: dit doen Willem-Alexander en zijn familie in Rotterdam

Na ernstige bedreigingen in 2022 zullen prinses Amalia en de andere leden van het koninklijk huis donderdag strenger worden beveiligd op Koningsdag. Maar dat het parcours in Rotterdam zich voor een deel op het water afspeelt, heeft niets te maken met de beveiliging, verzekert burgemeester Aboutaleb. “Dat idee komt van ons, we wilden maritiem Rotterdam laten zien.”

Uit een enquête van Ipsos bleek onlangs dat meer dan de helft van de Nederlanders zich zorgen maakt om de veiligheid van de prinsessen, in het algemeen maar ook met het oog op Koningsdag.

Niemand doet uitspraken over beveiliging

Amalia zou in het vizier lopen van de georganiseerde misdaad, wat kan wijzen op plannen voor een aanslag of ontvoering. Dat is ook de reden dat de prinses in september niet op kamers is gaan wonen voor haar studie in Amsterdam.

Op Koningsdag brengen watertaxi’s het gezelschap van Rotterdam-Zuid via de Maashaven naar de binnenstad. Deze overtocht mag dan losstaan van de beveiliging, op een watertaxi is het wellicht ingewikkelder om een aanslag te plegen dan in een overvol centrum. Over de beveiliging doet echter niemand uitspraken – geen onderzoekers, experts, kenniscentra of particuliere beveiligingsbedrijven.

Wandeling langs Feyenoordkroegen

Hoe ziet het programma er verder uit? Het begint om 11 uur op het multiculturele Afrikaanderplein op Zuid, waar Aboutaleb de koninklijke familie zal verwelkomen. Ook zullen middelbare scholieren uit de Afrikaanderwijk er een lied zingen voor de koning en tuigen dansgroepen een sfeer op die doet denken aan het Zomercarnaval.

Dan volgt een wandeling over de Pretorialaan, waarbij het gezelschap stopt bij een kringloopwinkel, Feyenoordkroegen en sekshuis Climax. Tijdens die ‘etappe’ praat de koning onder meer met Ninny Lopes, een slachtoffer van de toeslagenaffaire, die nu anderen in dezelfde positie helpt.

Dansvoorstelling op het achterdek

Bij de Maashaven stapt de koninklijke familie in watertaxi’s, met uitzicht op Hotel New York en het schip ss Rotterdam; op het achterdek geeft het Scapino Ballet een dansvoorstelling. Het ss Rotterdam bracht Nederlanders naar New York via de Holland-Amerika Lijn. Op de maidentrip in 1959 behoorde Beatrix tot de eerste lichting passagiers.

De watertaxi’s eindigen bij Plein 1940, niet ver van het beroemde beeld De verwoeste stad van Zadkine, dat herinnert aan het bombardement op Rotterdam. Vandaaruit gaat het via Blaak naar de Markthal, die negen jaar geleden werd geopend door koningin Máxima. Het eindpunt is de Binnenrotte, de plek waar Rotterdam in 1270 ontstond.

Daar start een verjaardagsfeest, dat de rest van de middag duurt. Met Davina Michelle, Ronnie Flex en Lee Towers.

Een frisse Koningsdag Meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza heeft een niet mis te verstaan advies voor de liefhebbers van Koningsdag: kleed je warm aan. Het wordt verre van behaaglijk donderdag, wanneer massa’s mensen in alle vroegte hun overbodige speelgoed en boeken willen verkopen op de vrijmarkten. Er is wel goed nieuws: het blijft lange tijd droog, zegt Knol. Maar het wordt fris. Of, beter gezegd: koud. Vooral de feestgangers tijdens Koningsnacht zullen dat merken. Aan de kust valt het nog enigszins mee, maar dieper landinwaarts kan het tegen het einde van de nacht, vlak voordat de zon opkomt, aan de grond twee graden vriezen. Dat voel je wel als je op een kleedje zit om knuffeldieren of limonade te verkopen. Het klinkt uitzonderlijk voor eind april, als de lente al behoorlijk op stoom is. Maar Knol legt uit dat het op Koningsdag niet vaak lekker warm is. In 2017 bijvoorbeeld, vroor het ‘s nachts ook enkele graden. Een jaar eerder vielen er natte sneeuwbuien. In 2019 regende het vooral, wat zorgde voor een druilerige Koningsdag. In 2020 was het wél mooi weer, met bijna 21 graden in De Bilt. Niet te vroeg juichen: vanwege de coronacrisis en alle beperkende maatregelen waren er dat jaar geen festiviteiten. Opvallend is, zegt Knol, dat het op Koninginnedag over het algemeen lekkerder weer was dan het tegenwoordig op Koningsdag is. Het scheelt maar drie dagen, 30 april tegenover 27 april, maar voor het weer kan het uitmaken. Deze donderdag wordt het uiteindelijk in de middag 11 tot 15 graden, met de hoogste temperaturen in Brabant en Limburg. In de avond kan het gaan regenen.

