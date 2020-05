Koningin Máxima bracht haar luisterend oor naar Texel en ‘waande zich even op vakantie’

Achter koningin Máxima, aan de andere kant van het glas van strandpaviljoen paal 15 op Texel, graven onder een knalblauwe hemel een man en een klein kind een kuil in het zand. Een schep schittert in de zon. Veel meer mensen zijn er deze donderdagmiddag niet te zien. Het strand is vrijwel leeg vanwege Covid-19.

Op dit eiland is 80 procent van de inkomsten direct of indirect afhankelijk van toeristen. Het onderwerp waar de koningin met een groep lokale ondernemers over spreekt, is dan ook vanzelfsprekend: de huidige economische nood. Máxima en haar man proberen in deze crisistijd met werkbezoeken door het hele land mensen te bemoedigen, legt de Rijksvoorlichtingsdienst het doel van haar komst naar Texel uit.

Tussen zenuwen, angst en blijdschap

“Het is een heel zware tijd voor ons”, vertelde Meline van der Honing , manager van deze strandtent, net voor de koningin in het zand stapte voor haar ingang. Van der Honing verheugt zich op aanstaande Pinkstermaandag, als om 12.00 uur de horeca de deuren weer mag openen. Maar ze is ook zenuwachtig, zegt ze. “Er zijn allerlei beperkingen. Hoe gaat dat in de praktijk met afstand houden? Als er opeens een horde mensen voor de deur staat, wat dan? We hebben wel een heel plan opgesteld. Het gaat vast weleens fout, maar daar leren we dan weer van.”

Van der Honing vindt het fantastisch dat de koningin de veerboot naar haar eiland genomen heeft, zegt ze nog, als de koninklijke auto aangereden komt. “Ik ben een fan, ik vind het interessante vrouw.”

De koningin waant zich even op vakantie, vertelt ze aan het groepje zakenmensen, als ze voor de hoge ramen met strandzicht plaatsneemt. Zo uitnodigend is de sfeer op Texel, wil ze maar zeggen. Maar het is wel coronatijd, stelt de koningin, afstand houden blijft ontzettend belangrijk. Ze vertelt dat ook in het koninklijk gezin op Huis ten Bosch haar drie puberdochters de regels weleens vergeten en ze een stok van anderhalve meter heeft om ze te laten zien hoe lang dat is.

De Texelaars, gezeten aan aparte tafeltjes, op gepaste afstand, vertellen haar blij te zijn dat volgende week ‘een beetje normaliteit’ terug lijkt te keren en tegelijkertijd wat angstig voor hoe het allemaal zal gaan in de nieuwe anderhalvemetersamenleving. En hoe gaan die verloren maanden van het seizoen ingehaald worden? En hoe moet het bijvoorbeeld verder met de groepsaccommodaties die voorlopig nog niet open kunnen? De koningin luistert en dat waarderen de aanwezigen, vertellen ze achteraf. “Ik voelde me echt gehoord”, zegt een van hen.

Koningin Máxima tijdens een rondetafelgesprek in strandpaviljoen Vijftien. Beeld ANP

Kwade gasten

Na de strandtent volgt een vergelijkbaar gesprek met weer wat andere ondernemers, nu in Hotel de Lindeboom in het centrum van Den Burg. Achter koningin Máxima is nu achter de glas-in-loodramen een leeg terras te zien.

Het hotel is hier wel al open. Manager Marco Schipper, geen deelnemer aan het gesprek met de koningin, vertelt ‘best zenuwachtig’ te zijn voor de opening van het terras op maandag. Er zijn nu al gasten die gewoon twee tafeltjes bij elkaar schuiven. Als hij erop wijst dat dit niet de bedoeling is, worden ze soms kwaad. “Ik kom hier nooit meer terug”, kreeg hij al eens te horen.

Burgemeester van Schiermonnikoog, Ineke van Gent, tevens voorzitter van het samenwerkingsverband De Wadden, spreekt tegenover de koningin haar hoop uit dat zij als ambassadeur van de Wadden wil gaan optreden. “Ik durf de stelling wel aan dat wij het net iets moeilijker hebben dan elders in het land.” Ze wil graag extra geld, bovenop de steun die het kabinet aan alle ondernemers geeft. Máxima gaat daar niet op in, maar spreekt wel haar waardering uit voor de ‘flexibiliteit en weerbaarheid’ die de Texelaars laten zien.

Tot slot wandelt de koningin nog even door Den Burg. Daar blijkt wel dat anderhalve meter afstand houden lastig is, mensen staan soms te dicht op elkaar. Dan verdwijnt ze weer in de geblindeerde auto, richting veerboot en terug naar Den Haag.

Lees ook:

Het is leeg en stil op Ameland. ‘Op het strand kun je wel anderhalve kilometer afstand houden’

De fietspaden door de duinen: leeg zover het oog reikt. Het Ballumer Beleefstrand: al even leeg. Op die ene Jeep na die heel in de verte langs de vloedlijn kruipt. De knusse straatjes in Nes: leeg. Op een verdwaalde fietser na. Ook op Ameland is geen toerist te bekennen.