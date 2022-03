Koning Willem-Alexander vangt vluchtelingen op in Het Oude Loo. ‘Een toepasselijke plek’

De koninklijke familie gaat haar steentje bijdragen aan de opvang van Oekraïense burgers die de oorlog in hun land zijn ontvlucht. Zo’n dertig Oekraïense vluchtelingen kunnen vanaf half april terecht op kasteel Het Oude Loo.

Het kasteel is wel een toepasselijke locatie, zegt historicus Han van Bree, die promoveerde op de geschiedenis van Het Oude Loo. Koningin Juliana, de grootmoeder van Willem-Alexander, organiseerde er in de jaren vijftig conferenties over de wereldvrede.

Conferenties met pacifistische inslag

“Het was vlak na de Tweede Wereldoorlog”, legt hij uit. “De vraag die op deze bijeenkomsten werd gesteld was: wat is Gods bedoeling met de wereld?” De conferenties hadden een duidelijke pacifistische inslag. “Maar dat was meer religieus dan politiek geïnspireerd.” Juliana werd daarin aangemoedigd door haar spirituele vriendin Greet Hofmans.

Willem-Alexander en Máxima zijn niet de eerste Oranjes die vluchtelingen onderdak bieden. In 1953 ving prinses Wilhelmina, de overgrootmoeder van Willem-Alexander, slachtoffers van de watersnoodramp op. Dat gebeurde op Paleis Het Loo, om de hoek bij het kasteel waar nu Oekraïners kunnen verblijven. Een paar jaar later, in 1956, werden ook Hongaarse vluchtelingen opgevangen. Wilhelmina had net als Juliana een religieuze motivatie. “Zij werd geïnspireerd door het idee van een christendom van de daad, waarbij je niet alleen op zondag in de kerk zat maar ook probeerde het geloof in de praktijk te brengen.”

Koningin Juliana tijdens een defilé van de laatste Hongaarse vluchtelingen. In 1956 kwamen er groepen Hongaren per trein naar Nederland, op de vlucht voor de Russische inval. Beeld ANP

Westerbork in plaats van Het Loo

Maar diezelfde Wilhelmina had eerder, in de jaren dertig, bezwaar aangetekend tegen de opvang van Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Die zouden te dichtbij Het Loo worden gehuisvest, vond de vorstin. Daarop werd besloten dat er een vluchtelingenverblijf zou worden gebouwd in Drenthe, Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork.

Het besluit over de Duitse Joden zou ‘een smet’ blijven op de reputatie van Wilhelmina, zegt Van Bree. Het opvangen van watersnoodslachtoffers en Hongaren lag minder gevoelig. “Die bleven maar tijdelijk. En Wilhelmina was destijds geen staatshoofd meer. Ook dat kan hebben meegespeeld. Als staatshoofd ligt alles wat je doet natuurlijk onder een vergrootglas.”

Huidig staatshoofd Willem-Alexander ving bij eerdere buitenlandse conflicten, zoals de oorlog in Syrië, ook geen slachtoffers op. Is dat niet scheef? “Het staatshoofd reflecteert het nationale gevoel, want deze vraag kun je over de Nederlandse reactie als geheel wel stellen. Het verschil in behandeling tussen groepen vluchtelingen is natuurlijk voor heel Nederland wel redelijk gênant.”

Oprechte bezorgdheid

Kasteel Het Oude Loo is niet toegankelijk voor publiek. Op de vraag of de Oranjes zelf ook gaan helpen bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen, kon de RVD dinsdag geen antwoord geven.

Van Bree vindt het niet helemaal eerlijk om de actie van de Oranjes weg te zetten als een poging hun eigen imago op te poetsen. “Alles wat ze doen, wordt gewogen. Maar het zou zomaar kunnen dat ze handelen uit oprechte bezorgdheid.” Bovendien zorgt de ministeriële verantwoordelijkheid voor een rem op eventuele plannen van de Oranjes, waardoor ze niet zomaar het voortouw kunnen nemen. “De premier moet het wel goed vinden.”

Lees ook:

Ze is fragieler, Queen Elizabeth is onverminderd populair

Elizabeth II is dit jaar zeventig jaar koningin van het Verenigd Koninkrijk. In een verzorgingshuis in het Engelse Hoylake halen tachtigplussers herinneringen op. ‘Ze is zo’n sterke vrouw.’

Waarom is het koningshuis zo populair bij christenen?

Vanouds is het koningshuis onder christenen populair. Hoe komt dat? ‘Eigenlijk is de Bijbel helemaal niet zo positief over de monarchie.’