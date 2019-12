Koning Willem-Alexander: Streven naar geluk is mooi, maar het mag geen obsessie worden

De traditionele kerstrede van koning Willem-Alexander stond dit jaar in het teken van vrijheid. Het is een woord dat telkens weer terugkomt, zeker nu we stilstaan bij 75 jaar vrijheid, aldus de vorst. Hij koppelde daar het begrip verdraagzaamheid aan. “Iedereen die zich verdiept in wat vrijheid is, snapt waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is. Als we mensen met een andere mening gaan bedreigen, ondermijnen we precies wat ons zo dierbaar is.”

De koning sprak zijn kerstrede uit op Eerste Kerstdag, staande in de hal van Paleis Huis ten Bosch, waar hij en zijn gezin wonen. De toespraak is enkele dagen eerder opgenomen.

De vorst signaleerde ook de soms scherpe tegenstellingen in de samenleving, en riep op om een beetje afstand te nemen om de dingen beter in perspectief te kunnen zien. “Hoe scherp de tegenstellingen ook zijn, het lukt toch telkens weer om oplossingen te vinden. Die bedrevenheid om met elkaar te praten en soms wat in te schikken, zullen we ook de komende tijd nog heel hard nodig hebben”, zei de koning, die Nederland een van de succesvolste landen ter wereld noemde. “Ook al kunnen de emoties soms hoog oplopen, Nederlanders hebben toch het gevoel bij elkaar te horen. Dat is onze grote kracht. Het draagt niet alleen bij aan een land dat goed presteert, maar ook aan een land waarin mensen gemiddeld genomen gelukkig zijn.”

Maar in de rust die het Kerstfeest geeft in de hectiek van het dagelijks leven, kunnen volgens koning Willem-Alexander ook twijfels naar boven komen. “‘Doe ik het wel goed?’ ‘Maak ik de juiste keuzes?’ ‘Ben ik wel echt gelukkig?’”, aldus de vorst, die zei dat het streven naar geluk geen obsessie mag worden. “Ook verdriet mag er zijn. Ook twijfels en gevoelens van eenzaamheid mogen er zijn. Ook mislukkingen en tegenslagen horen bij het leven”, zei de koning. Hij hield jonge mensen voor zichzelf wat ruimte te geven als het soms wat tegenzit. “Geluk laat zich niet dwingen. Het is ongrijpbaar. Het komt plotseling, als een geschenk uit de hemel.”

Geluk zit in onze verbondenheid met anderen, aldus de vorst, die Nederlanders opriep elkaar niet los te laten, naar elkaar te luisteren en elkaar te troosten en moed te geven. “Het helpt als iemand je aankijkt en tegen je zegt: ‘het is goed’”, zei koning Willem-Alexander. “Met een luisterend oor, een uitgestoken hand of een arm om de schouder geven we elkaar het mooiste geschenk dat een mens aan een mens kan geven. Niet alleen deze Kerst, maar ook daarna.”

