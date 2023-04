Koning luncht met honderd gasten: ‘Ik moest even gaan zitten toen ik het hoorde’

Ter ere van zijn tienjarig jubileum luncht koning Willem-Alexander met honderd mensen die zich inzetten voor medemens en maatschappij. Wie komen er zoal en wat staat er op het menu?

Vast verkeerd verbonden, of een vroege 1 april-grap, dacht Mattheus Shamoun (44) toen hij een telefoontje kreeg met de vraag of hij zin had om op 26 april te lunchen met koning Willem-Alexander. Toen de persoon aan de lijn vertelde dat mensen hem vanwege zijn inzet voor de samenleving hadden opgegeven voor de lunch, maakte zijn scepsis plaats voor ongeloof. “Waarom? Wat heb ik dan gepresteerd?”

Maar Shamoun, die zich inzet voor de plaatselijke sportvereniging, maar ook begeleider is bij een organisatie voor verstandelijk gehandicapten en in meerdere werkgroepen van de Franciscusparochie in Asten zit, verdient het om in het zonnetje gezet te worden, vonden mensen in zijn omgeving. Alle gasten hebben de uitnodiging ontvangen op voorspraak van anderen; jezelf of een familielid opgeven kon niet. Wie is uitgenodigd, heeft geluk, want er waren meer dan 9000 aanmeldingen.

Ook politicologiestudent Joep Baltussen moest ‘even gaan zitten’ toen hij het telefoontje kreeg. “Ik kwam uit een tentamen lopen en was met heel andere dingen bezig. Ik was heel erg verrast.”

Naast zijn studie is Baltussen als raadslid actief voor het CDA in de Brabantse gemeente Land van Cuijk. Maar de aanmelding heeft niet zozeer te maken met zijn politieke inzet als wel met zijn andere passie: vrijwilligerswerk. Hij is onder andere voorzitter van de Historische Kring Land van Cuijk, secretaris van de buurtvereniging én hij organiseert een kindervakantieweek. “Alles staat of valt met vrijwilligers: een leefbaar dorp of een leefbare wijk kan alleen als je je daar samen voor inzet.”

‘Er moet veel gebeuren om het mooie leven in Nederland zo te houden’

Shamoun, die niet in Nederland werd geboren, maar in de jaren negentig uit Irak vluchtte, deelt die opvatting. “Ik heb oorlog gezien, ik heb moeten vertrekken in een panieksituatie en ik heb zonder toekomstperspectief door Turkije gezworven. Wij zijn hier goed opgevangen, en ik heb hier nooit de discriminatie gekend die ik als christen in Irak wel meemaakte. Maar er moet veel gebeuren om het mooie leven in Nederland zo te houden. Dat beseft niet iedereen.”

Vrijwilligerswerk doen is heel belangrijk voor hem. “Mensen helpen maakt mij wie ik ben. Ik ben in het dagelijks leven betoningenieur, zo zorg ik ervoor dat mensen veilig kunnen wonen.” Maar ook buiten zijn werk wil hij bijdragen. Dat is immers je taak als mens, vindt hij. “Eerst zorg je ervoor dat je gezin een goed leven heeft, daarna je buren, en zo breid je de cirkel uit.”

Baltussen is vooraf nog niet zenuwachtig voor zijn bezoek aan het paleis. “Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat de zenuwen nog wel gaan komen. Het is toch wel heel bijzonder om langs te gaan op het paleis. Wie kan dat nou zeggen?”

Shamoun ‘gaat er blanco in’. “De andere mensen die komen zijn ook allemaal door hun omgeving genomineerd. Het moeten wel bijzondere mensen zijn. Die wil ik graag ontmoeten.”

Het menu Wat er woensdag op het koninklijke menu staat, is nog geheim, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. In een video waarin de koning de lunch aankondigde, was hij druk in de weer met een stel avocado’s. Maar of die vrucht ook daadwerkelijk op het menu belandt, valt nog te bezien. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat er ‘rekening wordt gehouden met het seizoen en vooral gebruik wordt gemaakt van regionale en lokale producten’. Daarmee lijkt de koning toch vooral te kiezen voor duurzaamheid en het steunen van lokale boeren. De avocado zal hoogstwaarschijnlijk niet in dat plaatje passen; rabarber of raapsteeltjes maken meer kans.

